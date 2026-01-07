خبرگزاری کار ایران
معرفی هیات انتخاب، داوری و فیلم‌های راه یافته به جشنواره منطقه‌ای آبادان

هیات انتخاب و داوری و ۵۳ فیلم راه یافته به هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان- آبادان (اروند) معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، محمدعلی باشه آهنگر، مرجان اشرفی‌زاده، سیدوحید طباطباییان، الهام معروفی و هادی مقدم¬دوست به عنوان اعضای هیات انتخاب و داوری هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان- آبادان (اروند)، ۵۳ فیلم منتخب در چهار بخش این جشنواره را به شرح زیر معرفی کردند:

داستانی (۳۴ فیلم):

آغ باش/ صمد قربان‌زاده/ ارومیه، مینا/ مهدی شاهسواری/ تهران، به نوبت/ صحرا اسدالهی/ تهران، اسب سیاه/ رامین محمدیار/ مهاباد، امیرو/ رویا نژادشجاعی/ اهواز، ال کلاسیکو/ رضا محبی/ تهران، تَه‌باری/ حسین پورخلیلی / تهران، پلاتین/ عارف افشار/ تهران، هارمونیکا/ محمدرضا قدیمی/ تهران، شیزو/ محمد اسدی خمامی/ تهران، دیدار/ عطا مجابی/ تهران، منفی ۱۸ درجه سانتی‌گراد/ پرستو ایران/ تهران، زن بلوری/ سامان علی نژادیان/ آبادان، عروس حرا/ عبدالله رشیدی و الهه مریدی/ بندرعباس، درنای بزرگ/ میلاد بهشتی/ تهران، فادیا/ مهتاب شیخ انصاری/ تهران، چتر/ محمدحسین عباسی/ تهران، شبی در وطن/ فاطمه‌السادات سیدعزیزی/ آبادان، گره/ سیما ابراهیمی/ اراک، تظاهر/ مهدی میرباقری/ تهران، می‌بینمت / فرزانه دادخواهی/ تهران، ناگهان برمی‌خیزد/ محمدسجاد مطهری‌زاده/ تهران، نایه آفتو/علیرضا صادقی‌مقدم/ رشت، زخمی/ محمدمصطفی آریایی دوست/ اهواز، موقعیت نگهبان/ شهاب¬ شهریاریان/ آبادان، نبی/ حامد گلشاهی/ تهران، آدمخورا/ الناز عطایی/ آبادان، تایماز/ رسول یعقوبی/ تهران، ۴۰۰+ / حسین عبدالمنافی/ تویسرکان، اشیا/ سعید مهدی‌نیا/ اهواز، انگ/ حجت هاشمی/ تهران، قوها ایستاده می‌خوابند/ موسا رضوی/ تهران، اکسی توسین / فاطمه پالیزبان / تهران، آواز سگ‌ها / محمدرضا نازی / ایلام

مستند (۷ فیلم):

به همین سادگی/ لیلا رضوی‌پور/ گچساران، شاید یک مرگ ناخواسته/ دلاور دوستانیان/ ایلام، یک مهاجر/ محمدعلی یزدان‌پرست/ اراک، شهری برای همه/ فرید پناه نژاد/ تهران، هوران/ سیدعدنان طاهری/ آبادان، زن عمو و اکبر/ محمدجواد دهقان/ یزد، شاعر خشت/ مریم ثابت نام/ دزفول

پویانمایی (۶ فیلم):

راهی که آمده‌ایم/ نرگس فضلی/ ایلام، مموری/ سپهر خوش نظر/ رشت، آخ/ شقایق معماری/ بندرعباس، قارچ سمی/ امین لطفی/ همدان، آب و آینه/ زیبا ارژنگ/ تهران، سایه‌ها/ میلاد محمدی/ رشت

تجربی (۶ فیلم):

در سایه رویا/ هما امینی قشمی/ بندرعباس، انبساط جاذبه/ رضا دانش‌پژوه/ یاسوج، میان نور و هیچ/ عیسی بابایی / رودسر، سو/ فراز آهنین/ آستارا، دال میم ۲۲ مهر/ امیررضا دهقانی/ تهران، نفرین/ علیرضا زاده بغلانی/ آبادان

هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان – آبادان (اروند)، به دبیری حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر آبادان برگزار می‌شود.

