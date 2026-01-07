به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت با استفاده از ظرفیت سینماهای منتخب هنرو تجربه در ۳۰ استان و ۴4 شهر به نمایش درآمد

فیلم‌های مستند نبض در خط مقدم به کارگردانی مرتضی شعبانی، بازی برنده‌ها به کارگردانی احسان صدیقی، ابوالمشاغل به کارگردانی هادی محمدی نسب، زنده گیر به کارگردانی علی اسدی، چهارراه حوادث به کارگردانی فرشاد اکتسابی، حلقه به کارگردانی رایحه مظفریان، آگیرا به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، میناو به کارگردانی عارف حاتمی، شنا خلاف جهت به کارگردانی جواد رزاقی زاده، برای ابراهیم به کارگردانی علی‌محمد صادقی، کوروش به کارگردانی سپیده سپهی، دیدار بلوط به کارگردانی فرهاد ورهرام، دخترک به کارگردانی فرزاد رضایی، فصل انگور به کارگردانی ابراهیم حصاری، آخرین کلک به کارگردانی عباس رفیعی، رؤیای ناتمام به کارگردانی سارا طالبیان، موسیلی به کارگردانی الهه اذکاری، بال‌های آوازخوان به کارگردانی هیمن خالدی، جایی برای ایستادن به کارگردانی آرمان قلی‌پور، کابوک به کارگردانی جعفر صادقی، در معرکه به کارگردانی وحید فرجی، صغری رئیس به کارگردانی سید صادق کاظمی، در دو مرحله و طی روزهای ۲۹ آذر و یکم، هفتم و هشتم دی‌ماه در شهرهای همدان، کرج، گرگان، بابل، کرمانشاه، جوانرود، صحنه، زنجان، ارومیه، تبریز، اراک، بجنورد، مشهد، قروه، رشت، اردبیل، سمنان، قزوین، اهواز، شوشتر، دزفول، آبادان، بهبهان، بوشهر، ایلام، اصفهان، کرمان، رفسنجان ، بیرجند، خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، قم، یاسوج، شهرکرد، زابل، چابهار، زاهدان، بندرعباس، شیراز، یزد، بهمئی، لنگرود و ساری به نمایش درآمد

در دور اول نمایش این فیلم‌ها در روزهای ۳۰ آذر و ۱ دی‌ماه حدود ۵ هزار و ۷۰۰ نفر و در دور دوم در روزهای ۷ و ۸ دی‌ماه حدود ۴ هزار ۵۰۰ نفر و در مجموع ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر به تماشای فیلم‌های مستند نشستند

و بیشترین مخاطب به ترتیب متعلق به چهار استان گلستان (شهر گرگان)، خوزستان (شهرهای اهواز، آبادان، شوشتر، دزفول، بهبهان) و کهگیلویه و بویراحمد (شهرهای یاسوج، بهمئی و لیکک) گیلان (شهرهای رشت و لنگرود )بوده است

انتهای پیام/