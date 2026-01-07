نکوداشت میرحسین زنوزی برگزار میشود
آیین نکوداشت میرحسین زنوزی، خوشنویس پیشکسوت و عضو سابق شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ با حضور جمعی از اساتید خوشنویسی کشور در فرهنگسرای گلستان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای گلستان، مراسم نکوداشت میرحسین زنوزی، از چهرههای تأثیرگذار و باسابقه هنر خوشنویسی ایران، روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات این فرهنگسرا برگزار خواهد شد.
این آیین همزمان با افتتاح نمایشگاه خط خودکاری با عنوان «او» برگزار میشود که منتخبی از آثار خوشنویسی زنوزی و دیگر هنرمندان را در معرض دید علاقهمندان قرار میدهد.
در این مراسم، خوشنویسانی چون علیاشرف صندوقآبادی، امیر احمد فلسفی، عارف براتی و میرمحسن میرحسینی به ایراد سخنرانی و بیان دیدگاههای خود درباره جایگاه هنری این استاد پیشکسوت خواهند پرداخت.
میرحسین زنوزی از چهرههای مؤثر در ترویج و آموزش هنر خوشنویسی معاصر بهشمار میرود و سالها با فعالیتهای آموزشی، هنری و مدیریتی، از جمله عضویت در شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، نقش مهمی در اعتلای این هنر اصیل ایفا کرده است. آثار او بهویژه در حوزه خط خودکاری، نشاندهنده نگاه نوآورانه و در عین حال وفادار به سنتهای خوشنویسی ایرانی است.
لازم به ذکر است نمایشگاه «او» از تاریخ ۲۰ تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴، همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۸ برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
فرهنگسرای گلستان در نارمک، خیابان جانبازان غربی، میدان هلالاحمر، خیابان گلستان واقع شده است و حضور علاقمندان هنر خوشنویسی در این رویداد آزاد است.