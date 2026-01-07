انتصاب سرپرست ادارهکل روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
سیدرضا صالحیامیری با صدور حکمی، سید امین صانعی مهری را بهعنوان سرپرست ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با صدور حکمی، «سید امین صانعی مهری» را بهعنوان سرپرست ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی این وزارتخانه منصوب کرد.
در متن این حکم، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، هدفمند و منطبق با سند چشمانداز، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، سیاستهای اطلاعرسانی دولت و نیز اهداف و مأموریتهای کلان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید شده و از سرپرست جدید خواسته شده است با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی، اهتمام ویژهای در ارتقای نظام اطلاعرسانی، تبیین مأموریتها و تقویت ارتباط مؤثر با افکار عمومی به عمل آورد.
وزیر میراثفرهنگی در این حکم، نقش روابطعمومی را بهعنوان بازوی راهبردی سیاستگذاری ارتباطی، مرجع اقناعسازی افکار عمومی و حلقه اتصال حاکمیت با جامعه نخبگانی، رسانهها و مردم حائز اهمیت دانسته و بر ضرورت تحولآفرینی، چابکسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی وزارتخانه تأکید کرده است.
سید امین صانعیمهری از مدیران باسابقه و آشنا با ساختارهای ارتباطی و رسانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهشمار میرود که پیش از این بهمدت هشت سال معاون روابطعمومی و اطلاعرسانی ادارهکل روابطعمومی وزارتخانه بوده و مدیریت روابطعمومی صندوق توسعه و احیا را نیز در کارنامه دارد. وی همچنین دبیر اجرایی جشنواره «سرو سیمین ۹»، دبیر جشنواره عکس «احیا»، مشاور رسانهای مدیرعامل هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، مشاور دبیر سیوچهارمین و سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر، مشاور دبیر سیونهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، مشاور عالی مدیرعامل خبرگزاری برنا، معاون خبر خبرگزاری میراثآریا و دارای مسئولیتهای تخصصی متعدد در حوزه ارتباطات راهبردی، رسانه و افکار عمومی است.