به گزارش خبرنگار ایلنا، اهالی روستاهای تاریخی و مشهور در اروپا با شعارهای ضدگردشگری از مقامات دولت‌ها خواسته‌اند یا از ورود گردشگران به این روستاها ممانعت کند، یا تدبیری بیانیشند تا گردشگری در این مناطق مسئولانه و کنترل‌شده باشد.

در این روستاهای مشهور در اینستاگرام گردشگران عاشق عکس، بیش از آنکه چیزی به جوامع محلی بازگردانند، عکس می‌گیرند. جاده‌های قفل‌شده، جاذبه‌های دیزنی‌وار و از دست رفتن فرهنگ محلی؛ اینها تنها بخشی از مصائبی است که روستاهای کوچک اروپا را که در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده‌اند، گرفتار کرده است.

با درس گرفتن از شهرهای گرفتار گردشگری بیش از حد مانند ونیز، دوبروونیک و بارسلونا، مردم محلی با اعتراض‌های ضدگردشگری، واکنش نشان داده‌اند و مقام‌ها محدودیت‌هایی برای بازدیدکنندگان وضع کرده‌اند.

اما کدام روستاهای اروپایی بیش از بقیه با این گردشگرانِ یک‌جاذبه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

هالشتات اتریش: دهکده آلپی که گرفتار زیبایی افسانه‌ای خود است

دهکده کوچک آلپیِ هالشتات که بخشی از منظر فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، به خاطر زیبایی کم‌نظیر طبیعی و تاریخ استخراج نمک کهن شهرت دارد. این روستا با جمعیتی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر، روزانه تا ۱۰ هزار گردشگر را به خود می‌بیند. بیشتر آن‌ها فقط برای مناظر ساحل‌دریاچه‌ای قابل‌اشتراک در اینستاگرام می‌آیند و بسیاری تنها برای گرفتن چند عکس، سفر یک‌روزه می‌کنند؛ بی‌آنکه شب‌مانی داشته باشند یا خرج قابل‌توجهی در محل کنند.

گاه صدها اتوبوس گردشگری و خودرو، راه‌های باریک روستا را از کار انداخته و مدیریت گسترده ترافیک را ضروری کرده‌اند. این وضعیت زندگی روزمره را به‌شدت مختل کرده است؛ از مسدود شدن پیاده‌روها توسط جمعیت گرفته تا سروصدای دائمی برای ساکنان و ورود افراد به املاک خصوصی برای گرفتن عکس، در حالی‌که تابلوهای درخواست سکوت و احترام نادیده گرفته می‌شود.

برای مقابله با این وضعیت، شمار اعتراض‌های ساکنان رو به افزایش است؛ از مسدود کردن جاده‌ها گرفته تا اقدام شهردار برای نصب موانع در نقاط دیدنی به‌منظور کنترل جمعیت. سقف‌هایی برای تعداد خودروها و اتوبوس‌های گردشگری نیز اعمال شده است، اما با وجود این تدابیر، ظرفیت‌ها همچنان بارها به سقف خود می‌رسند.

مون سن میشل فرانسه: جزیره‌ای که بی‌وقفه زائران را جذب می‌کند

مون سن میشل، یک جزیره کوچک جزرومدی و کمون در نورماندی فرانسه، یکی دیگر از میراث‌های جهانی یونسکوست که زیر فشار شدید گردشگری بیش‌ازحد قرار گرفته است.

این جزیره که یکی از مهم‌ترین مقاصد زیارتی و تاریخی است، به‌خلیج طبیعی چشمگیر، معماری منحصربه‌فرد و بلندترین جزرومدهای اروپا می‌بالد.

با این حال، پست‌های وایرال در شبکه‌های اجتماعی و مجموعه‌های محبوبی مانند «لوپن» این مکان را به مقصدی به‌شدت محبوب تبدیل کرده و سالانه حدود سه میلیون بازدیدکننده جذب می‌کند.

این وضعیت، خیابان‌های باریک قرون‌وسطایی کمون را از نفس انداخته، ازدحام در اتوبوس‌های رفت‌وبرگشت ایجاد کرده و به دیگر زیرساخت‌ها فشار آورده است.

این موضوع کیفیت تجربه بازدیدکنندگان را هم پایین آورده است. مغازه‌های بی‌پایان سوغات، صف‌های طولانی و ازدحام، حال‌وهوای پارک موضوعی ایجاد می‌کند و به تخریب بناهای تاریخی شکننده سرعت می‌بخشد.

در نتیجه، دولت در حال بررسی سامانه‌های رزرو، سقف تعداد بازدیدکنندگان و نصب گیت‌های ورودی برای مدیریت بهتر جریان جمعیت است. همچنین از گردشگران خواسته می‌شود در زمان‌های کم‌ازدحام، مثل پیش از ساعت ۱۰ صبح و پس از ساعت ۴ عصر یا حتی فصل‌های میانی، مراجعه کنند؛ با مشوق‌هایی مانند پارکینگ ارزان‌تر در ساعات غیراوج.

کیندردیک هلند: جایی که آسیاب‌های بادی قرن هجدهم پذیرای موج جمعیت امروزند

این روستای بسیار کوچک که یکی دیگر از میراث‌های جهانی یونسکو است، به‌شدت گرفتار گردشگری بیش‌ازحد شده است.

کیندردیک به‌خاطر آسیاب‌های بادی هلندی قرن هجدهمش مشهور است، اما روستایی با تنها ۶۰ ساکن دائمی سالانه پذیرای ۶۰۰ هزار بازدیدکننده است؛ بسیاری از آن‌ها از طریق کشتی‌های کروز می‌آیند.

ساکنان از رفتارهای بی‌احترامانه بازدیدکنندگان شکایت دارند؛ از درخواست جابه‌جا شدن برای گرفتن عکس گرفته تا ورود به باغ‌های خصوصی و برخورد با خانه‌ها مثل پس‌زمینه اینستاگرامی.

این وضعیت نه‌تنها زندگی ساکنان را دشوارتر می‌کند، بلکه به زیرساخت‌های محلی فشار می‌آورد و اصالت روستا را تهدید می‌کند.

گلوگاه‌ها در نقاط محبوب با برنامه‌های بنیاد میراث جهانی کیندردیک برای افزایش اسکله‌های کشتی‌های کروز و شمار بازدیدکنندگان، بدتر هم خواهد شد. این تصمیم‌ها با واکنش تند ساکنان روبه‌رو شده؛ آن‌ها می‌گویند احساس می‌کنند نادیده گرفته شده و از این برنامه‌ها کنار گذاشته شده‌اند.

در پاسخ، ساکنان اعتراض‌هایی سازماندهی کرده‌اند و با پیام‌های ملایم در شبکه‌های اجتماعی و «کارت‌پستال‌های مودبانه» از بازدیدکنندگان خواسته‌اند نسبت به گردشگری بیش‌ازحد آگاه باشند.

این روستا اقداماتی مانند ممنوعیت ورود اتوبوس‌های گردشگری و کمپرها به مرکز و افزایش جریمه تخلفات را اجرا کرده است. همچنین برای تصویربرداری با پهپاد مجوز الزامی شده تا حریم خصوصی ساکنان حفظ شود.

با این حال، روستا هنوز برای حفاظت و نگهداری ۱۹ آسیاب بادی تاریخی‌اش به درآمد گردشگری وابستگی شدیدی دارد و همین، میان مدیریت بازدیدکنندگان و نیازهای حفاظتی تعارض ایجاد می‌کند.

پینزا: دهکده توسکانی که پنیر برایش دردسر ساخته

پیِنزا، دهکده‌ای دل‌انگیز در توسکانی، به‌خاطر برنامه‌ریزی شهری انقلابی رنسانسی‌اش معروف است. اما این میدان مرکزی نمونه‌وار نیست که امروز گردشگران را جذب می‌کند؛ بسیاری برای یافتن پنیر مشهور پکورینوی آن می‌آیند.

این روستای کوچک، که آن هم در فهرست میراث جهانی یونسکوست، به‌ویژه نزد گردشگرانِ یک‌روزه محبوب است و با حجم جمعیت دست‌به‌گریبان شده. اهالی احساس می‌کنند هرچه بیشتر عقب رانده می‌شوند؛ چرا که فروشگاه‌های پنیر و سوغات گردشگری جای خدمات ضروری مانند داروخانه و دیگر نیازهای روزمره را تنگ کرده است.

رستوران‌ها نیز منوهای خود را بیشتر مطابق ذائقه بازدیدکنندگان تغییر داده‌اند و همین باعث محو شدن آشپزی اصیلِ منطقه‌ای شده است.

یکی از بزرگ‌ترین لطمه‌ها به سنت‌های محلی بر اثر گردشگری بیش‌ازحد، خاموش کردن ناقوس برج تاریخی بین ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح به‌دلیل شکایت‌های متعددِ صوتی (عمدتاً از سوی گردشگران) بوده است.

در حالی که شهرهای بزرگ دیگری در ایتالیا مانند ونیز و رم برای مهار گردشگری بیش‌ازحد دست به اقدام زده‌اند، پیِنزا هنوز قوانین مشابهی وضع نکرده است.

گوث‌لند انگلستان: یک ایستگاه قطار روستایی چگونه به شلوغ‌ترین توقفگاه هری پاتر تبدیل شد

گوث‌لند، شهری کوچک در یورکشایر شمالی انگلستان، در سال‌های اخیر به‌عنوان لوکیشن فیلمبرداری مجموعه‌ها و فیلم‌های محبوبی مانند «هارت‌بیت» و «هری پاتر» به شهرت رسیده است.

ایستگاه گوث‌لند در نخستین فیلم هری پاتر همان ایستگاه هاگزمید بود و سال‌ها پس از پایان مجموعه فیلم‌ها همچنان انبوه بازدیدکنندگان را جذب می‌کند. هیجان پیرامون سریال جدید اچ‌بی‌او که برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده نیز به افزایش تعداد گردشگران دامن زده است.

این وضعیت به شلوغی خیابان‌های روستا، فشار بر زیرساخت‌های محلی و پارک غیرقانونی شمار زیادی خودرو به‌دلیل کمبود فضا منجر شده است.

با تسلط بازدیدکنندگان بر فضاهای مشترک روستا، تغییر تمرکز فروشگاه‌ها، زباله بیشتر در مناطق طبیعی و صف‌های طولانیِ عکس در نقاط کلیدی مثل لوکیشن آیدنزفیلد آرمز، اهالی بیش‌ازپیش احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند.

هرچند شورای یورکشایر شمالی هنوز اقدام مشخصی برای گوث‌لند در زمینه گردشگری بیش‌ازحد انجام نداده، اما در سطح گسترده‌تر در حال اجرای برنامه‌های راهبردی مدیریت مقصد (DMP) است که باید بر رشد پایدار و مدیریت پیامدهای افزایش تعداد بازدیدکنندگان تمرکز کند.

