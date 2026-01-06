نمایش نسخه مرمت شده فیلم «مسافران» در موزه سینما
فیلم سینمایی «مسافران»به کارگردانی بهرام بیضایی، در موزه سینما نمایش داده میشود.
به گزارش ایلنا، فیلم «مسافران» ساخته تحسین شده بهرام بیضایی پنجشنبه۱۸دی ماه،ساعت۱۷ در موزه سینما، سالن فردوس روی پرده خواهد رفت.
این فیلم که از آثار ماندگار سینمای ایران بهشمار میرود، به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است. مژده شمسایی، جمیله شیخی، هما روستا، فاطمه معتمد آریا، آتیلا پسیانی، مجید مظفری از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.
تماشای این فیلم برای علاقه مندان آزاد و رایگان است.