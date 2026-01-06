خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش نسخه مرمت شده فیلم «مسافران» در موزه سینما

نمایش نسخه مرمت شده فیلم «مسافران» در موزه سینما
کد خبر : 1738424
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «مسافران»به کارگردانی بهرام بیضایی، در موزه سینما نمایش داده می‌شود.

به گزارش ایلنا، فیلم «مسافران» ساخته تحسین شده بهرام بیضایی پنجشنبه۱۸دی ماه،ساعت۱۷ در موزه سینما، سالن فردوس روی پرده خواهد رفت.

 این فیلم که از آثار ماندگار سینمای ایران به‌شمار می‌رود، به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است. مژده شمسایی، جمیله شیخی، هما روستا، فاطمه معتمد آریا، آتیلا پسیانی، مجید مظفری از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

تماشای این فیلم برای علاقه مندان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی