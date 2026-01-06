خبرگزاری کار ایران
اجرای آثار علیرضا مشایخی در تالار رودکی

کنسرت «گروه موسیقی تهران» با عنوان «موسیقی نو در ایران» ۱۸ و ۱۹ دی ماه با اجرای آثاری از علیرضا مشایخی در تالار رودکی برگزار می‌شود.

گروه موسیقی تهران در سال ۱۳۷۲ توسط فریماه قوام‌صدری و علیرضا مشایخی تأسیس شد و از اهداف آن، آموزش و معرفی آهنگساز، نوازنده و طرح «موسیقی نو» در ایران بوده است. 

در تازه‌ترین کنسرت این گروه که با عنوان «موسیقی نو در ایران» برگزار می‌شود، دوازده اثر از علیرضا مشایخی اجرا خواهد شد که چهار اثر از آن‌ها برای نخستین‌بار به اجرا درمی‌آیند؛ از نکات قابل توجه این کنسرت تفاوت قطعات اجرایی در هر شب هستند. 

«کوارتت زهی نماد» به سرپرستی ستاره بهشتی، «ارکستر پرماننت» به رهبری سعید علیجانی، «آنسامبل کاروان، به سرپرستی فرزان فرنیا گروه‌هایی هستند که در این دو شب روی صحنه می‌روند. 

همچنین ستاره بهشتی و رائین نورانی (ویولن)، نگار نوراد و هامون قادری (ویولنسل)، بهران ببری و فرهود بیگلربیگی (فلوت) در این کنسرت به عنوان تک‌نواز حضور دارند. از سوی دیگر رهبری یکی از آثار بر عهده آرش امینی خواهد بود. 

کنسرت «گروه موسیقی تهران» با عنوان «موسیقی نو در ایران» از ساعت ۲۰ شامگاه پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه در تالار رودکی برگزار می‌شود و بلیت‌های آن از طریق سایت ایران‌کنسرت قابل تهیه است.

