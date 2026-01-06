خبرگزاری کار ایران
کارگاه‌های عملی بخش فجرپلاس جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

کارگاه‌های عملی بخش فجرپلاس چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، عناوین کارگاه‌های عملی بخش فجرپلاس چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد. 

اسامی کارگاه‌ها و مدرسان این بخش بدین شرح است؛ 

۱- عنوان دوره؛ 

«پاها بر زمین» 

(بر گرفته از متد تاداشی سوزوکی) 

مدرس؛   محمود رضا رحیمی 

زمان؛ شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ بهمن ماه 

از ساعت ۱۵ تا ۱۸

۲-عنوان دوره؛ 

««زیباییِ سکوت: آفرینش صحنه در تئاتر ژاپنی» »

مدرس کارگاه؛ مجید کیانیان

زمان؛ سه شنبه ۷‌ام بهمن 

از ساعت ۱۲ تا ۱۵

۳-عنوان دوره؛ 

«بدن بی‌کلام، حقیقت احساس» 

(تعامل ژاک لکوک با متداکتینگ) 

مدرس کارگاه؛ حامد شفیع خواه

زمان؛ دوشنبه ۶‌ام بهمن ماه 

ساعت برگزاری؛ ۱۳تا ۱۷ 

۴-عنوان دوره؛ 

«وایانگ کولیت» 

(نمایش سایه‌های رنگین) 

در مالزی و اندونزی

مدرس: رضوان سنجابی

چهارشنبه ۸‌ام بهمن  و بنجشنبه ۹ بهمن

ساعت ۱۲ تا ۱۵

۵-عنوان دوره؛ 

بدن روایتگر در نمایش بهاراتاناتیام و کاتاک 

(گونه‌های آئینی - روایی در تئاتر هند) 

مدرس؛ مرجان آقا نوری

چهارشنبه ۸ بهمن و پنجشنبه ۹ بهمن

از ساعت ۱۵ تا ۱۸

۶- عنوان دوره؛ 

تئاتر کوچک مدرن چین

مدرس؛ خانم هان یو 

(از کشور چین) 

سه‌شنبه ۷‌ام بهمن

از ساعت ۱۵ تا ۱۸

این بخش از چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی در تماشاخانه طهران برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس‌های   ۰۹۲۰۳۹۳۱۴۰۹ و ۰۹۱۲۴۳۴۱۶۸۷ تماس بگیرند. 

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی دی و بهمن سال جاری در کرمان و تهران برگزار خواهد شد.

