به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، عناوین کارگاه‌های عملی بخش فجرپلاس چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.

اسامی کارگاه‌ها و مدرسان این بخش بدین شرح است؛

۱- عنوان دوره؛

«پاها بر زمین»

(بر گرفته از متد تاداشی سوزوکی)

مدرس؛ محمود رضا رحیمی

زمان؛ شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ بهمن ماه

از ساعت ۱۵ تا ۱۸

۲-عنوان دوره؛

««زیباییِ سکوت: آفرینش صحنه در تئاتر ژاپنی» »

مدرس کارگاه؛ مجید کیانیان

زمان؛ سه شنبه ۷‌ام بهمن

از ساعت ۱۲ تا ۱۵

۳-عنوان دوره؛

«بدن بی‌کلام، حقیقت احساس»

(تعامل ژاک لکوک با متداکتینگ)

مدرس کارگاه؛ حامد شفیع خواه

زمان؛ دوشنبه ۶‌ام بهمن ماه

ساعت برگزاری؛ ۱۳تا ۱۷

۴-عنوان دوره؛

«وایانگ کولیت»

(نمایش سایه‌های رنگین)

در مالزی و اندونزی

مدرس: رضوان سنجابی

چهارشنبه ۸‌ام بهمن و بنجشنبه ۹ بهمن

ساعت ۱۲ تا ۱۵

۵-عنوان دوره؛

بدن روایتگر در نمایش بهاراتاناتیام و کاتاک

(گونه‌های آئینی - روایی در تئاتر هند)

مدرس؛ مرجان آقا نوری

چهارشنبه ۸ بهمن و پنجشنبه ۹ بهمن

از ساعت ۱۵ تا ۱۸

۶- عنوان دوره؛

تئاتر کوچک مدرن چین

مدرس؛ خانم هان یو

(از کشور چین)

سه‌شنبه ۷‌ام بهمن

از ساعت ۱۵ تا ۱۸

این بخش از چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی در تماشاخانه طهران برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس‌های ۰۹۲۰۳۹۳۱۴۰۹ و ۰۹۱۲۴۳۴۱۶۸۷ تماس بگیرند.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی دی و بهمن سال جاری در کرمان و تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/