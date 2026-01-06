«دختر برقی» مسافر هند شد
فیلم سینمایی «دختر برقی» ساخته حسین قناعت در سومین دوره جشنواره بینالمللی کودکان بلبل هند حضور دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر برقی» محصول بنیاد سینمایی فارابی به کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی حسین قناعت، در سومین دوره جشنواره بینالمللی کودکان بلبل هند به رقابت میپردازد.
«دختر برقی» داستان زندگی دختر بچه کوچکی را روایت می کند که به شکلی اتفاقی وارد زندگی مشترک زوجی جوان می شود و همه چیز را دگرگون میکند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغیپور، رامین ناصرنصیر، عباس محبوب، هیلدا کُردبچه و رایان سرلک از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
«دختر برقی» با سرمایهگذاری بنیاد سینمایی فارابی و محمدجواد مهدوی حاجی تولید شده است و پیشتر در سیوششمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و در بخش پانورامای سیاُمین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان به نمایش در آمد.
سومین دوره جشنواره بینالمللی کودکان بلبل هند از ۲۳ تا ۲۷ دیماه (۱۳ تا ۱۷ ژانویه) در شهر گوآ هند برگزار میشود.