خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«دختر برقی» مسافر هند شد

«دختر برقی» مسافر هند شد
کد خبر : 1738341
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «دختر برقی» ساخته حسین قناعت در سومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان بلبل هند حضور دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر برقی» محصول بنیاد سینمایی فارابی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت، در سومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان بلبل هند به رقابت می‌پردازد.

«دختر برقی» داستان زندگی دختر بچه‌ کوچکی را روایت می‌ کند که به شکلی اتفاقی وارد زندگی مشترک زوجی جوان می‌ شود و همه چیز را دگرگون می‌‌کند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصرنصیر، عباس محبوب، هیلدا کُردبچه و رایان سرلک از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«دختر برقی» با سرمایه‌گذاری بنیاد سینمایی فارابی و محمدجواد مهدوی حاجی تولید شده است و پیش‌تر در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و در بخش پانورامای سی‌اُمین دوره جشنواره کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان به نمایش در آمد.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی کودکان بلبل هند از ۲۳ تا ۲۷ دی‌ماه (۱۳ تا ۱۷ ژانویه) در شهر گوآ هند برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی