نمایش فیلم کوتاه «یک خانه کوچک» در فستیوال آندیپندنس هامبورگ

نمایش فیلم کوتاه «یک خانه کوچک» در فستیوال آندیپندنس هامبورگ
فیلم کوتاه «یک خانه کوچک» به تهیه‌کنندگی احمد جعفری و سیداحسان حسینی در پنجمین دوره جشنواره فیلم آندیپندنس Undependence هامبورگ در ماه ژانویه به نمایش در خواهد آمد.

به گزارش ایلنا، کارگردانی این فیلم را امیر پیرویسی به عهده داشته و فیلمنامه آن را مهسا یزدانی الفت و زهرا زارع رفیع مشترکا به نگارش در آورده‌اند.

«یک خانه کوچک»، قصه زندگی دو خواهر و یک برادر است که خواهر کوچک‌تر به بیماری پروانه‌ای مبتلاست و برادر و خواهر بزرگتر برای تأمین هزینه‌های درمان او تصمیم به دزدی از محل کارشان می‌گیرند ولی در این حین به یک قتل ناخواسته تن می‌دهند.

مینا واحدی، مرتضی زندیه، یسنا عزیزی و مهدیه سرلک بازیگران این ملودرام ایرانی هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مجریان طرح: فرشاد علمداری و مهران محمدزاده، مدیر فیلمبرداری: علیرضا کاوه، مدیر صدابرداری: حسام عادلی، تدوین: نیکا محمدی، طراح صحنه: صبرا آهی، طراح لباس: غزل غلامی، طراح گریم: وحید شیرزاد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: احمدرضا عیدی، منشی صحنه: ساره حسنی، مدیران تولید: سلطان احمد قربانی و فاطمه هاشمی زهی، مدیر تدارکات: ابراهیم خوش کلام، عکاس و طراح پوستر: محسن مولایی، بازیگردان، سرمایه گذار و جانشین تهیه کننده: رضا نورزاده، پخش بین الملل: لیام فیلم.

