به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی مرجان اشرفی‌زاده، آرش رصافی و نیما عباس‌پور داوری آثار را بر عهده دارند.

مدیریت بخش «فیلم و سینما» چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی را محمدمهدی حیدریان بر عهده دارد.

آثار راه‌یافته به بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» عبارتند از:

۱. آغباش / صمد قربان‌زاده

۲. ارادت / کسرا قنبری

۳. امرتات / متین کاویانی آوید

۴. برای او / سید مرتضی سبزقبا

۵. برهوت / امیرعلی صراف

۶. بنت الشلبیه / سارو حیدری

۷. بهش میگن منمنداس / محمد معتمد

۸. بهیگ / مسلم فدایی

۹. پیام بر / احسان عابدنیا

۱۰. تایماز / رسول یعقوبی

۱۱. تبر / مهدی گنجی و مجید پورصادقی حقیقت

۱۲. جاتوگ / لادن حاجی‌پور

۱۳. جشن هنر / علی توکلی

۱۴. جنگل / محمدرضا مرادی

۱۵. چولیبولی / مانا پاک‌سرشت

۱۶. خوش خط / بهنام اسدالهی

۱۷. دار / محمد مقیم‌پور بیژنی

۱۸. دفتر شصت برگ / پیام میرتبریزیان

۱۹. دوتوک / حدیث جان‌بزرگی

۲۰. سر / علی رضایی‌کیا

۲۱. سرود کلنل / سجاد مشتاق

۲۲. سریشوک / صمد قربانزاده

۲۳. سلامون / کمیل ارجمندی

۲۴. سهمی از یک قبر / اشکان چاوشی

۲۵. سینما ایران: یک عاشقانه سیاسی / علیرضا شمالی

۲۶. شبیه‌خوان / رامین امیری‌فرد

۲۷. فادیا / مهتاب شیخ‌انصاری

۲۸. فریز / امیر رویینی

۲۹. قاب / محمد برزویی

۳۰. قایق کاغذی / سامان علی‌نژادیان

۳۱. کاپیتان تورس / حسین جمشیدی

۳۲. کفچلیز / شیوا بافهم

۳۳. مرثیه / فاطمه سادات جوادی

۳۴. مرچی (امروز) / هما متین‌فر

۳۵. مسیر یک سرخ / اصغر بشارتی

۳۶. نزدیکتر / محمدرضا اربابی

۳۷. ورزیگر / مصطفی مهربان

۳۸. هفت وادی / عماد سلمانیان

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.

