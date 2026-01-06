خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آثار راه‌یافته و هیئت داوران بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» جشنواره میراث‌فرهنگی معرفی شدند

آثار راه‌یافته و هیئت داوران بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» جشنواره میراث‌فرهنگی معرفی شدند
کد خبر : 1738275
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای هیئت داوران و آثار پذیرفته شده بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی مرجان اشرفی‌زاده، آرش رصافی و نیما عباس‌پور داوری آثار را بر عهده دارند.

مدیریت بخش «فیلم و سینما» چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی را محمدمهدی حیدریان بر عهده دارد.

آثار راه‌یافته به بخش «فیلم کوتاه و نیمه‌بلند داستانی» عبارتند از:

۱. آغباش / صمد قربان‌زاده

۲. ارادت / کسرا قنبری

۳. امرتات / متین کاویانی آوید

۴. برای او / سید مرتضی سبزقبا

۵. برهوت / امیرعلی صراف

۶. بنت الشلبیه / سارو حیدری

۷. بهش میگن منمنداس / محمد معتمد

۸. بهیگ / مسلم فدایی

۹. پیام بر / احسان عابدنیا

۱۰. تایماز / رسول یعقوبی

۱۱. تبر / مهدی گنجی و مجید پورصادقی حقیقت

۱۲. جاتوگ / لادن حاجی‌پور

۱۳. جشن هنر / علی توکلی

۱۴. جنگل / محمدرضا مرادی

۱۵. چولیبولی / مانا پاک‌سرشت

۱۶. خوش خط / بهنام اسدالهی

۱۷. دار / محمد مقیم‌پور بیژنی

۱۸. دفتر شصت برگ / پیام میرتبریزیان

۱۹. دوتوک / حدیث جان‌بزرگی

۲۰. سر / علی رضایی‌کیا

۲۱. سرود کلنل / سجاد مشتاق

۲۲. سریشوک / صمد قربانزاده

۲۳. سلامون / کمیل ارجمندی

۲۴. سهمی از یک قبر / اشکان چاوشی

۲۵. سینما ایران: یک عاشقانه سیاسی / علیرضا شمالی

۲۶. شبیه‌خوان / رامین امیری‌فرد

۲۷. فادیا / مهتاب شیخ‌انصاری

۲۸. فریز / امیر رویینی

۲۹. قاب / محمد برزویی

۳۰. قایق کاغذی / سامان علی‌نژادیان

۳۱. کاپیتان تورس / حسین جمشیدی

۳۲. کفچلیز / شیوا بافهم

۳۳. مرثیه / فاطمه سادات جوادی

۳۴. مرچی (امروز) / هما متین‌فر

۳۵. مسیر یک سرخ / اصغر بشارتی

۳۶. نزدیکتر / محمدرضا اربابی

۳۷. ورزیگر / مصطفی مهربان

۳۸. هفت وادی / عماد سلمانیان

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی