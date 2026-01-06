رونمایی از مستند «با عزت»، پرتره عزت الله مقبلی
مراسم رونمایی از مستند «با عزت» پرتره عزت الله مقبلی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی از مستند «با عزت» و نکوداشت یاد و خاطره مرحوم شادروان عزت الله مقبلی شامگاه امشب دوشنبه ۱۵ دی ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان عرصه صدا و دوبله برگزار میشد، فیلم مستند «با عزت» جدیدترین تولید شبکه مستند سیما به کارگردانی ابوالفضل توکلی رونمایی شد. این فیلم مستند پرتره نگاهی به زندگی هنری و شخصی عزت الله مقبلی دارد.
در این مراسم، بهزاد فراهانی بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر درباره سالها فعالیت هنری عزتالله مقبلی و دوستی دیرینهاش با ایشان گفت: چه در عرصه هنر و چه در زندگی روزمره، از این مرد بزرگ سال خاطرات بسیاری به یاد دارم. اولین آشنایی من با استاد مقبلی در رادیو بود و سالها در کنار هم زندگی کردیم و من شاگردی او را کردم و از او خیلی چیزها یاد گرفتم.
لنگرودی قائم مقام شبکه مستند سیما در این مراسم گفت: امشب توفیق داریم در آیینی گردهم بیاییم، برای پاسداشت مقام هنرمندی که نام و آثارش در حافظه هنر دوبله و بازیگری کشور ماندگار است؛ اهتمام رسانه ملی و بهویژه شبکه مستند، بر ثبت و روایت میراث فرهنگی و هنری و تجلیل از هنرمندان که با تعهد، اخلاق حرفهای و سالها تلاش صادقانه، به غنای فرهنگ این سرزمین افزودهاند، مستمر خواهد بود و تولید این مستند نیز در همین چارچوب و با همین رویکرد بوده است.
در بخش دیگری از این مراسم، دریا مقبلی، نوه شادوران مقبلی در سخنانی کوتاه گفت: چندین سال بود که تلاش میکردم مستندی از زندگی پدربزرگم تهیه کنم اما موفق نمیشدم. خوشبختانه با آقای توکلی آشنا شدیم و ایشان این کار را هنرمندانه و پرتلاش انجام دادند.
علی همت مومیوند هم در بخش دیگری از این مراسم خاطرنشان کرد: خدا را شاکرم که زمانی وارد کار دوبله شدم که توانستم از محضر اساتید بزرگی استفاده کنم که یکی از این افراد، استاد مقبلی بودند و این موضوع را برای خودم افتخار میدانم.
علی باقری نیز در سخنانی گفت: صدای مرحوم مقبلی از همان سنین کودکی برای من خاطره انگیز بود. به یاد دارید که در نیمه اول دهه ۶۰ یکی از فیلمهای پرطرفدار تلویزیون، کمدیهای لورل و هاردی بود و ما اولین بار با صدای عزت الله مقبلی این کمدی را دیدیم.
وی ادامه داد: به نظرم بزرگترین ویژگی کار ایشان، انرژی در کار بود؛ او دیالوگها را بسیار سرزنده و جذاب میگفت و فرقی نمیکرد که نقش بزرگ باشد یا کوچک، او لغات را با حلاوت میگفت و به کلام جان میداد. همچنین او خالق تیپ های ماندگاری در دوبلاژ بود. خیلیها سعی کردند تیپ او را تقلید کنند اما نتوانستند.
فرهنگ جولایی نیز در سخنانی گفت: افتخار داشتم صبح جمعه با شما را از سال ۱۲۶۳ شروع کنم و آقای مقبلی ستون اصلی آن بود و ۳ سال در خدمتشان بودیم.
ابوالفضل توکلی تهیهکننده و کارگردان مستند «با عزت» آخرین سخنران این مراسم بود؛ او گفت: در اینجا جمعیت جمع شده است تا به یاد فردی باشیم که یک هنرمند واقعی یود. از خانواده مقبلی تشکر میکنم که ما را برای ساخت این مستند همراهی کردند. همچنین باید از شادروان سعید مظفری یاد کنم؛ خاطرم هست او را در راهروی سازمان دیدم، در حالی که بسیار خسته بود؛ از من پرسید این روزها درباره چه کسی فیلم میسازی؟ زمانی که اسم ایشان را بردم، با من صحبت کرد و درباره استاد مقبلی سخن گفت.