آغاز اکران سراسری انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، «ژولیت و شاه» محصول استودیو هورخش، یک انیمیشن موزیکال در ژانر کمدی–عاشقانه است که با نگاهی متفاوت به تاریخ، داستان بازیگر زنی فرانسوی را روایت می‌کند که به دعوت ناصرالدین‌شاه قاجار برای اجرای نمایش «رومئو و ژولیت» به ایران می‌آید؛ دعوتی که به ماجرایی غیرمنتظره و پرچالش تبدیل می‌شود.

این اثر پس از شش سال تولید و طی مسیری طولانی در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی، به اکران عمومی رسیده و تاکنون در ۱۴ جشنواره بین‌المللی حضور داشته و موفق به کسب شش جایزه شده است.

اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان «ژولیت و شاه» در آستانه اکران این فیلم گفت:

«فریم به فریم این فیلم با عشق ساخته شده است. ژولیت و شاه حاصل تلاش صدها هنرمند در طول شش سال است. نمی‌توانم انتظار داشته باشم در چنین شرایطی مردمم به دیدن فیلمی کمدی موزیکال در رابطه با تاریخ فرهنگی ما بروند؛ مگر چه اهمیتی دارد؟ اما می‌توانم قول بدهم در ساخت هر دو فیلم، عاشقانه به ایران فکر کردم و در ساخت فیلم‌های بعدی‌ام چنین خواهم کرد.»

علاقه‌مندان می‌توانند «ژولیت و شاه» را از فردا، چهارشنبه ۱۷ دی ماه در سینماهای سراسر کشور تماشا کنند.

انتهای پیام/