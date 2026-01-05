خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ سالن سینما به سینماهای منتخب گروه سینمایی هنر تجربه اضافه شد

۹ سالن سینما به سینماهای منتخب گروه سینمایی هنر تجربه اضافه شد
کد خبر : 1737788
لینک کوتاه کپی شد.

۹ سالن سینما به تعداد سینماهای منتخب گروه سینمایی هنر تجربه در شهرستان‌ها افزوده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر تجربه، سالن‌های سینمایی هویزه مشهد، عصر جدید گرگان، ساحل اصفهان، بهمن سنندج، آزادی کرمانشاه، فلسطین همدان، اکسین اهواز، خلیج‌فارس یزد، مهر ارومیه به سالن‌های نمایش‌دهنده فیلم‌های گروه سینمایی هنر تجربه افزوده شدند و یک روز در هفته در دو سانس فیلم‌های هنری و تجربی را به نمایش می‌گذارند

فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه در تهران در سالن‌های سینمایی فرهنگ، موزه سینما، پرند مال، چارسو، کورش، فلسطین هر روز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ و در شهرستان‌ها در سینماهای بازار شهر و آیه قم، غدیر شهرکرد، ستاره‌باران تبریز، گلستان شیراز، اصفهان مال، ساحل و سوره اصفهان، اطلس، ویلاژ توریست و هویزه مشهد، عصر جدید گرگان، بهمن سنندج، آزادی کرمانشاه، فلسطین همدان، اکسین اهواز، خلیج‌فارس یزد، مهر ارومیه یک روز در هفته (روزهای چهارشنبه) و بر اساس جدول اعلامی فیلم‌های گروه سینمایی هنر تجربه را نمایش می‌دهند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی