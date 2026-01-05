نمایش فیلم کوتاه «پشت شب» در فستیوال آندیپندنس هامبورگ

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «پشت شب» به تهیه‌کنندگی احمد جعفری و سیداحسان حسینی در پنجمین دوره جشنواره فیلم آندیپندنس undependence هامبورگ در ماه ژانویه به نمایش درخواهد آمد.

کارگردانی این فیلم را امیر پیرویسی به عهده داشته و فیلمنامه آن را مهسا یزدانی الفت و زهرا زارع رفیع مشترکا به نگارش درآورده‌اند.

«پشت شب» روایتگر زندگی مردی است که برای تأمین هزینه‌های درمان دخترش که به بیماری پروانه‌ای مبتلاست به کار عجیبی دست می‌زند.

امین میری، یسنا عزیزی و مهدیه سرلک بازیگران این ملودرام ایرانی هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مجریان طرح: فرشاد علمداری و مهران محمدزاده، مدیر فیلمبرداری: علیرضا کاوه، مدیر صدابرداری: حسام عادلی، تدوین: نیکا محمدی، طراح صحنه: صبرا آهی، طراح لباس: غزل غلامی، طراح گریم: وحید شیرزاد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: احمدرضا عیدی، منشی صحنه: ساره حسنی، مدیران تولید: سلطان احمد قربانی و فاطمه هاشمی زهی، مدیر تدارکات: ابراهیم خوش کلام، عکاس و طراح پوستر: محسن مولایی، بازیگردان، سرمایه‌گذار و جانشین تهیه کننده: رضا نورزاده، پخش بین الملل: لیام فیلم.

انتهای پیام/