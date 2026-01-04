اسامی آثار راهیافته به بخش «مستند» جشنواره میراثفرهنگی اعلام شد
اعضای هیئت داوران و آثار پذیرفته شده بخش «مستند» چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش «مستند» چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی سعید الهی، سید عباس فاطمی، محمد حمیدیمقدم، سلیم غفوری و جواد قارایی به عنوان اعضای هیئت داوران آثار راهیافته به این بخش را داوری میکنند.
مدیریت بخش «مستند» در چهارمین دوره جشنواره را مجید زینالعابدین بر عهده دارد.
آثار راهیافته بخش «مستند» چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی در سه زیرشاخه مستند بلند، مستند نیمهبلند و مستند کوتاه عبارتند از:
فیلمهای مستند بلند شامل:
۱. این یک فیلم تبلیغاتی نیست / سید محمدحسین تقیحسینی
۲. آب و نون / رضا اکبریان گالشکلایی
۳. باشماق / شهرام علیزاده
۴. با موریانهها چه میکنید / محسن علیدادی
۵. پیکار با پیکر / آرش اسحاقی
۶. چمدان آبی / سید عبدالستار کاکایی
۷. خشت و خون / عقیل جماعتی
۸. داستان انار / خشایار محمودآبادی
۹. زر و جان / روزبه رحیمینژاد
۱۰. زنده عمارت / هدیه خسروی
۱۱. سفرنامه شرق / محمد عبداللهی
۱۲. سفرنامه عراق عجم / محمد طالبی
۱۳. شهر جهانی من / حامد غنی
۱۴. کیمیاگر / مصطفی شبان
۱۵. میرزا حسن رئیسالمجاهدین / سجاد امیریزدانی
۱۶. هفت رنگ فراموششده / محمدحسن خُردل
۱۷. همچو مرخ / مهدی احمدی
فیلمهای مستند نیمهبلند شامل:
۱. استاد علیاکبر / سید محمد حسینی
۲. ایل گوهران / علی بلندنظر
۳. بر یال ابریشم / ایمان بدری رمضانی
۴. به روایت آب، باد، خاک / جواد سلماننژاد
۵. تن خیس / آرش سعادتفر
۶. خشت و خاطره / سید مهدی میرصالحی
۷. دارالحکومه سردار مفخم / سعید برزگر
۸. داستان چای ایرانی؛ از بوته تا فنجان / فرورتیش رضوانیه
۹. دیار ماندگار (نایین شهر هزارههای تاریخی) / امیر مزرعتی نوشآبادی
۱۰. رد پای آب / محمد عبداللهی
۱۱. زخمی بر تاریخ / رضا برادران اصفهانی
۱۲. شازده حمام / احمد صراف یزد
۱۳. شمس العماره / مهدی شیبانیزاده
۱۴. گلستان / مجید عکافزاده سواری
۱۵. میراث باد / نسیم سهیلی
فیلمهای مستند کوتاه شامل:
۱. برداشت هندوانه دیم / امیر مزرعتی نوشآبادی
۲. برفراز فارس (شیراز دروازه آسمان) / امین ملکزاده
۳. بندر سیصدساله / میلاد سرابی
۴. تمدار / محمدرضا حاجیپور
۵. تولد صد و بیست سالگی / مهدی غفاریان
۶. دژ هه لو خان / احسان جوانمردپور
۷. دستانه (زیلوبافی) / محسن عباسی سرچشمه
۸. روستای دستکند میمند - شهربابک / امیر مزرعتی نوشآبادی
۹. رویای تمدن ایران زمین / علی فتح لایقزاده
۱۰. رویای سرزمین آب و آتش خوزستان / علی فتح لایقزاده
۱۱. ریشه در خاک، شاخه در رنگ / میلاد شاهجانی
۱۲. ضد میراث / محمد عرب
۱۳. گلین بالا / مریم صبوری
۱۴. گنبد سطانیه؛ بزرگترین گنبد آجری جهان / علی خلجی
۱۵. ماهیگیری در برهوت / بهار صحراییان
۱۶. نامهای برای شهرام / کوروش فرزانگان
۱۷. نجواگر باد / محمدرضا محمدی
چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار میشود.