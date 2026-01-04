نشست «فرآیند تصویب قطعنامۀ منشور کوروش»
نشست «فرآیند تصویب قطعنامۀ منشور کوروش» با سخنرانی «احمد پاکتچی»، مدیر بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور ارشد دانشنامۀاسلامیکا، و سفیر و نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار میشود.
این نشست سهشنبه، شانزدهم دی، ساعت ١١ صبح در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، تالار امیرالمؤمنین (ع) واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید پورابتهاج (کاشانک)، نرسیده به سهراه آجودانیه، شمارۀ ٢١٠ برگزار میشود.