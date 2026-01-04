خبرگزاری کار ایران
۴ فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۴ فیلم موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «رخ نیلو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری، «هاوار» به تهیه‌کنندگی بهمن اردلان و کارگردانی محمدرضا اردلان، «آتشبان» به تهیه‌کنندگی علی قوی‌تن درجزی و حامد قوی‌تن درجزی و کارگردانی علی قوی‌تن درجزی و «پرکندن پرنده کشته نشده» به تهیه‌کنندگی نادر خادم طریقت و کارگردانی سید امیرعلی مکرمی‌نژاد موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

