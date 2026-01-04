کیفیت آثار جشنواره موسیقی فجر ۱۴۰۴ فراتر از انتظار است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، آذر هاشمی (عضو هیات انتخاب این دوره از جشنواره)، با بیان اینکه اعضای هیات انتخاب همفکر بودند، گفت: حدود ۲۵۰ اثر را بازبینی کردیم که دیدن این حجم از استعدادها، به‌ویژه جوانان و حتی شرکت‌کنندگان زیر ۱۸ سال، واقعا لذت‌بخش بود؛ هنرمندانی که در حوزه‌های موسیقی کلاسیک، سنتی و نواحی فعالیت می‌کنند به نظرم کیفیت کلی آثارشان بسیار عالی‌ست.

وی با اشاره به کیفیت اجراها و میزان پیشرفت شرکت‌کنندگان نسبت به سال‌های گذشته گفت: در مقایسه با سال‌های اخیر، پیشرفت این نسل از هنرمندان بسیار چشمگیر است. من همواره به‌نوعی در جشنواره موسیقی جوان و جشنواره‌های موسیقی فجر حضور داشته‌ام و می‌توانم بگویم که چه در بخش بانوان، چه در میان جوانان و حتی گروه‌هایی که تا حدی شناخته‌شده هستند، کیفیت اجراها مطلوب و قابل توجه بود.

هاشمی درباره ملاک‌های انتخاب داوران و ارزیابی آثار توضیح داد: ملاک انتخاب، هم کیفیت اجرا و هم مواردی چون نوع قطعات، شیوه اجرا، میزان تبحر و مهارت نوازندگی، بود. ما همواره فرمول‌ها و شاخص‌هایی داریم؛ از جمله آداب صحنه و حتی نکاتی که باید در ارسال ویدئوی پیش‌نویس رعایت شود. همه این موارد در داوری لحاظ شد. می‌توانم بگویم حدود ۷۰ درصد به آن نتیجه‌ای که مدنظر داشتیم رسیدیم؛ چراکه شرکت‌کنندگان در حال یادگیری هستند و به‌تدریج می‌آموزند چگونه خود را معرفی کنند، چگونه برای یک جشنواره پروفایل یا نمونه اجرایی ارسال کنند. البته افرادی هم بودند که با این موارد آشنایی کمتری داشتند، اما به نظر من این روند در حال جا افتادن است.

این نوازنده سنتور در خصوص برگزاری چهل دوره از جشنواره و میزان تأثیرگذاری آن، به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، گفت: جشنواره فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است. سال‌هایی داشتیم که کیفیت‌ها بسیار بالا بود، اما در مجموع فکر می‌کنم بخش بین‌الملل می‌تواند بهتر از وضعیت فعلی باشد.

آذر هاشمی با بیان اینکه من خودم بر آمده از جشنواره موسیقی فجر هستم و آنچه امروز هستم، از فجر آغاز شده است، اظهار داشت: من به اسم، زمان یا مسائل حاشیه‌ای و سیاسی نگاه نمی‌کنم. به نظر من جشنواره فجر واقعا بالاترین، بهترین و بزرگ‌ترین جشنواره است و معتقدم دبیرانی که تاکنون انتخاب شده‌اند، شایستگی این مسئولیت را داشته‌اند. به‌هرحال جشنواره چارچوب‌ها، بایدها و نبایدهایی دارد و ممکن است دبیر اجرایی، دبیر جشنواره یا دیگر مدیران بخواهند کارهایی انجام دهند اما امکان اجرای همه آن‌ها وجود نداشته باشد. با این حال، در مجموع جشنواره موسیقی فجر را بسیار دوست دارم و همیشه جوانان را به حضور در آن تشویق کرده‌ام، چراکه ما باید مشوق آن‌ها باشیم. به نظر من، در حال حاضر بهترین جشنواره است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دوست دارم افرادی که شایستگی و توانایی دارند، وارد این فضا شوند و دیده شوند؛ جشنواره موسیقی فجر بهترین اتفاق است و شرکت در آن به‌معنای دیده شدن است.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۱ تا ۲۸ بهمن ماه امسال به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

