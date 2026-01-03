تسهیل سفر زمینی به ایران با کارت سوخت گردشگران ورودی
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران: تخصیص کارت سوخت به گردشگران زمینی هم به نفع گردشگری است و هم به سود اقتصاد کشور
در سالهای اخیر، ورود گردشگران خارجی از مرزهای زمینی و دریایی بهویژه با خودروهای شخصی، به یکی از محورهای مورد توجه فعالان گردشگری کشور تبدیل شده است و در تازهترین خبر اتاق بازرگانی ایران به عنوان مهمترین نهاد بخش خصوصی با تخصیص کارت سوخت به گردشگران ورودی از مرزهای کشور که قصد سفر با خودروی شخصی یا گروهی را دارند اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت آیین نامه دولت بر لزوم تخصیص کارت سوخت به گردشگران ورودی که با خودروی شخصی به ایران سفر میکنند تأکید کرد و آن را اقدامی مؤثر در جهت توسعه متوازن گردشگری و تکریم گردشگران دانست.
افزایش گردشگران زمینی و دریایی با برخورداری از حق دریافت سوخت
موسوی با بیان اینکه یکی از آیتمهای جدی مورد پیگیری در حوزه گردشگری، افزایش ورود گردشگران از مرزهای زمینی و دریایی است، گفت: «این نوع سفرها به گردشگران امکان میدهد با وسیله شخصی خودشان در کشور تردد کنند و همین موضوع کمک میکند گردشگری فقط در چند مقصد خاص متمرکز نشود و استانهای کمترتوسعه یافته هم در مسیر سفر گردشگران قرار بگیرند.»
به گفته او، سفر زمینی با خودروی شخصی، فرصت بازدید بهتر و عمیقتر از ظرفیتهای متنوع کشور را فراهم میکند، اما این موضوع نیازمند فراهم شدن زیرساختها و تسهیلات مشخص است.
موسوی افزود: «یکی از مهمترین آیتمها، دسترسی گردشگران به سوخت است. سوخت در ایران یارانهای است و طبیعتاً برای شهروندان کشورمان تعریف شده، اما گردشگران خارجی هم باید امکان دریافت سوخت را داشته باشند، البته با پرداخت هزینه با ارقام جهانی.»
عرضه سوخت با قیمت بینالمللی برای گردشگران خارجی
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه پرداخت سوخت توسط گردشگران خارجی میتواند بر اساس قیمتهای بینالمللی یا نرخ تعدیلشده بانک مرکزی انجام شود، تصریح کرد: «حتی اگر سوخت را به قیمت جهانی در اختیار گردشگران قرار دهیم، باز هم برای آنها صرفه اقتصادی دارد و ترجیح میدهند از سوخت استاندارد داخل کشور با استفاده از کارت های هوشمند سوخت که در مبادی مرزی در اختیارشان قرار میگیرد استفاده کنند.»
او ادامه داد: «ورود خودروهای خارجی علاوه بر مصرف سوخت یارانهای، استهلاک جادهای هم به همراه دارد و از زیرساختهای کشور استفاده میشود. بنابراین منطقی است که عوارض جادهای و سوخت مصرفی آنها با نرخ جهانی یا تعدیل شده محاسبه شود تا هم کشور منتفع شود و منابع حاصل به خزانه برود و هم روند ارائه خدمات به گردشگران تسهیل شود.»
سیدمصطفی موسویف تخصیص کارت سوخت به خودروهای خارجی را اقدامی عملی و ضروری دانست و گفت: «اگر کارت سوخت در اختیار گردشگران خارجی قرار بگیرد، آنها راحتتر میتوانند از امکانات کشور استفاده کنند و این موضوع در راستای تکریم گردشگر است. در حال حاضر بسیاری از گردشگران ورودی با خودرو به ایران کارت سوخت ندارند که در جادهها معطل میشوند یا مجبورند از دیگران درخواست کنند از کارت سوخت جایگاهها یا کارت سوخت افراد دیگر استفاده کنند.»
مشکلات سوختگیری و آسیب به خودروهای گردشگران
به گفته موسوی، نبود کارت سوخت شخصی برای گردشگران خارجی در برخی موارد باعث بروز مشکلات جدی میشود. او توضیح داد: «در جادهها امکان سوختگیری محدود است و هر جایگاه براساس ظرفیت و ذخیرهای که دارد، میزان مشخصی سوخت ارائه میدهد. وقتی گردشگر کارت سوخت نداشته باشد، ممکن است جایگاه به او سوخت ندهد یا سهمیه محدودی در اختیارش بگذارد و نتواند باک خودرو را پر کند.»
او افزود: «در چنین شرایطی، احتمال سوءاستفاده هم وجود دارد یا گردشگر مجبور میشود در مسیر از بنزین غیراستاندارد استفاده کند که این موضوع میتواند به خودروهای آنها آسیب بزند و تجربه سفرشان به ایران را تحت تأثیر قرار دهد یا آن که با قیمت های بسیار بالاتر از افراد تهیه کند و با استفاده از کارت سوخت آن ها سوختگیری کند که منجر به سوءاستفاده احتمالی می شود و تصویر ذهنی گردشگران درباره ایران را تخریب می کند.»
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تفاوت قیمت سوخت در کشورهای مختلف گفت: «هر کشوری بر اساس ذخایر بنزین خود سوخت مصرفی را قیمتگذاری میکند؛ برخی کشورها تولیدکننده هستند و برخی واردکننده. در مجموع، قیمت سوخت در ایران نسبت به نرم جهانی پایینتر است. در سایر کشورها هزینههای واردات، گمرک و فرآیندهای جانبی هم به قیمت نهایی اضافه میشود و هزینه سوخت بالاتر از قیمتی است که د رایران عرضه می شود.»
قیمت سوخت و مسیرهای اصلی ورود گردشگران
موسوی با اشاره به قیمتهای مطرحشده برای سوخت در ایران گفت: «در حال حاضر قیمتی که برای بنزین سوپر مطرح میشود بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان است و حدود ۲۵ درصد از سبد بنزین را شامل میشود که با تخصیص کارت سوخت به گردشگران ورودی با خودرو شخصی، یارانهای که کشور برای بنزین پرداخت میکند، صرف شهروندان ایرانی میشود و برای استفاده گردشگران خارجی هدر نمیرود.»
او همچنین درباره مسیرهای اصلی ورود گردشگران زمینی به کشور توضیح داد: «بیشتر گردشگران خارجی که با خودرو وارد ایران میشوند از کشورهای ترکیه و عراق و کویت هستند. بخشی از آنها از مرز شلمچه و برخی هم از مسیرهای شمالغربی مانند مرزهای آذربایجان و ترکیه وارد میشوند. درباره مرزهای شرقی اطلاعات دقیقتری ندارم، اما تمرکز اصلی در حال حاضر روی مرزهای غربی و شمالغرب کشور است.»
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد که با تعدیل قیمتها و ایجاد سازوکار مشخص برای تخصیص کارت سوخت به گردشگران ورودی، میتوان هم رضایت گردشگران خارجی را افزایش داد و هم منافع اقتصادی بیشتر برای کشور ایجاد کرد، اقدامی که به گفته او نقش مهمی در رونق گردشگری زمینی و عبوری از ایران خواهد داشت و منجر به درآمدزایی بیشتر برای کشور می شود.