رونمایی از پوستر چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر با تصویری از «شیر سنگی»
️پوستر چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر با الهام از تصویری از فیلم ماندگار «شیر سنگی» به کارگردانی مسعود جعفریجوزانی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات و رسانه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، پوستر این دوره از جشنواره که طراحی آن را مهدی دوایی بر عهده داشته، با نگاهی به یکی از آثار شاخص تاریخ سینمای ایران شکل گرفته و تصویری از فیلم «شیر سنگی» را در کانون توجه قرار داده است؛ فیلمی که بهعنوان یکی از نمادهای هویتمحور و ریشهدار سینمای ایران شناخته میشود.
انتخاب «شیر سنگی» برای پوستر چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر، اشارهای معنادار به پیوند سینمای امروز با میراث فرهنگی، تاریخی و اسطورهای ایران دارد و نشانهای از توجه جشنواره به بازخوانی هویت ملی در آثار سینمایی است.