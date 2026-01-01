خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مردم، محور اصلی حفاظت از میراث‌فرهنگی هستند/ صیانت از بافت‌های تاریخی، پیشران توسعه پایدار گردشگری و اقتصاد محلی است

مردم، محور اصلی حفاظت از میراث‌فرهنگی هستند/ صیانت از بافت‌های تاریخی، پیشران توسعه پایدار گردشگری و اقتصاد محلی است
کد خبر : 1736199
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین روز سفر خود به استان اصفهان، با حضور در شهر تاریخی جندق و بازدید از مجموعه‌ای از بناها و پروژه‌های گردشگری این شهر، بر لزوم حمایت هدفمند از ساکنان بافت‌های تاریخی، فعالان گردشگری و صنایع‌دستی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های معماری و فرهنگی مناطق کویری در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه سفر استانی خود به اصفهان، با حضور در شهر تاریخی جندق از مجموعه‌ای از بناهای ارزشمند تاریخی و طرح‌های در حال اجرای گردشگری این شهر بازدید کرد.

در این بازدید، نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی، وزیر میراث‌فرهنگی را همراهی کردند.

صالحی‌امیری در جریان این بازدید، با تاکید بر نقش راهبردی ساکنان بومی در حفظ حیات بافت‌های تاریخی، تصریح کرد: حمایت مؤثر از ساکنان بافت‌های تاریخی و صاحبان مشاغل مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی، نه‌تنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار در مناطق تاریخی کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر جندق در حوزه معماری بومی، میراث کویری و زیست‌فرهنگ محلی افزود: صیانت و احیای این سرمایه‌های تاریخی باید هم‌زمان با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مشروع، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد مشوق‌های پایدار برای فعالان محلی دنبال شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین در گفت‌وگو با مردم و کنشگران محلی، بر ضرورت پیوند میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و معیشت پایدار تاکید کرد و گفت: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد هرجا مردم در متن سیاست‌های حفاظتی و گردشگری قرار گرفته‌اند، ماندگاری میراث و پویایی اقتصاد محلی تضمین شده است.

در ادامه این سفر، صالحی‌امیری با حضور در مجموعه گردشگری «قنبر سمیعی» در شهر تاریخی جندق، از روند اجرای این پروژه بازدید کرد.

این مجموعه شامل اقامتگاه سنتی، مجموعه تجاری، آب‌انبار تاریخی و کاروانسرا است که با رویکرد احیای بافت تاریخی و توسعه گردشگری کویری در حال اجراست.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه‌های بخش‌خصوصی در احیای میراث تاریخی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری مسئولانه در بافت‌های تاریخی، زمانی موفق خواهد بود که بر پایه هویت فرهنگی، معماری اصیل و مشارکت جامعه محلی شکل بگیرد و این مجموعه، نمونه‌ای قابل‌اتکا از چنین رویکردی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان، بر حمایت وزارتخانه از طرح‌هایی که با رویکرد علمی، فرهنگی و اقتصادی به احیای بافت‌های تاریخی می‌پردازند تاکید کرد و جندق را یکی از کانون‌های مستعد توسعه گردشگری کویری در کشور دانست.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی