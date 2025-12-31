استقبال زائران و خادمان رضوی از اجرای طرح خدمات سفر و امداد خودرویی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، شهاب مالمیر با بیان این مطلب افزود: این طرح امروز دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت جایگاه معنوی مشهدالرضا(ع)، قدردانی از خدمات خادمان بارگاه رضوی و تسهیل خدمات سفر برای زائران، به‌عنوان نخستین مرحله از یک طرح ملی در مشهد به اجرا درآمد.

او ادامه داد: در این روز، ۲۵ نمایندگی صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در شهر مشهد مقدس، گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی را به‌صورت رایگان برای خادمان آستان قدس رضوی صادر کردند.

سخنگوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح، جوانان ۱۸ تا ۲۳ سال فاقد سابقه دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی نیز از تخفیف ۵۰ درصدی برای دریافت این مدرک بین‌المللی بهره‌مند شدند.

او خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای این طرح، امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز با ارائه تخفیف ۳۰ درصدی، خدمات امدادی خود را در سطح شهر مشهد و محورهای ورودی این شهر در اختیار زائران، خادمان و مسافران قرار داد.

مالمیر همچنین با اشاره به توسعه خدمات مرتبط با تردد بین‌المللی خودروها از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، اظهار کرد: در قالب این طرح، خدمات مرتبط با صدور «کارنه دوپاساژ» که مهم‌ترین سند بین‌المللی تردد موقت خودرو در دنیا شناخته می‌شود نیز به متقاضیان معرفی و اطلاع‌رسانی شد تا زمینه تسهیل سفرهای زمینی برون‌مرزی به ویژه به عتبات عالیات و کربلای معلا در کشور همسایه عراق، برای زائران و خادمان فراهم شود.

او افزود: کارنه دوپاساژ با حذف تشریفات پیچیده گمرکی در مرزها، نقش مؤثری در صرفه‌جویی زمانی و کاهش هزینه‌های سفرهای زمینی بین‌المللی دارد و این امکان را برای متقاضیان فراهم می‌کند تا با آرامش خاطر و بدون دغدغه‌های مالی و اداری، به کشورهای مقصد تردد کنند.

سخنگوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ادامه داد: زائرانی که قصد سفر زمینی با خودروی شخصی به عتبات عالیات و شهر مقدس کربلا را دارند، می‌توانند با استفاده از کارنه دوپاساژ، سفری ایمن، قانونمند و بدون توقف‌های فرسایشی در مرزهای زمینی را تجربه کنند.

سخنگو و مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ادامه گفت: انتخاب شهر مشهد مقدس به‌عنوان نقطه آغاز این طرح، به دلیل جایگاه ممتاز مذهبی و فرهنگی، حجم بالای تردد زائران داخلی و خارجی و نقش این شهر به‌عنوان پایتخت معنوی ایران صورت گرفته است؛ شهری که سالانه میزبان میلیون‌ها زائر است و فرهنگ میزبانی در آن جایگاهی ویژه دارد.

مالمیر در پایان تأکید کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به‌عنوان نماینده قانونی فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی و تنها مرجع رسمی صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو از جمله کارنه دوپاساژ در ایران، اجرای موفق این طرح در مشهد را زمینه‌ساز توسعه آن در سایر استان‌ها ارزیابی کرده و از آن به‌عنوان الگویی ملی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و ارتقای خدمات رانندگی بین‌المللی، امداد خودرویی و توسعه گردشگری زمینی در کشور استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/