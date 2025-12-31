خبرگزاری کار ایران
یزد آماده جهش بزرگ در سرمایه‌گذاری گردشگری است/ دولت و بخش‌خصوصی به اجماع عملی برای توسعه گردشگری رسیده‌اند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه یزد به‌عنوان یکی از کانون‌های راهبردی گردشگری کشور، اعلام کرد: با تفویض اختیارات، اعمال مشوق‌های مالیاتی و حمایت قاطع دولت از بخش‌خصوصی، بستر لازم برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری گردشگری در این استان به‌طور کامل فراهم شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان یزد که با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، معاونان استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد، یزد را یکی از نمونه‌های ممتاز تلفیق هویت تاریخی و ظرفیت‌های اقتصادی در کشور دانست.

صالحی‌امیری در این نشست با تاکید بر سیاست حمایتی دولت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی افزود: نگاه دولت، تسهیل‌گری و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذار است و هرگونه مشوق قانونی که بتواند به تقویت تصویر گردشگری کشور و رونق اقتصادی استان‌ها کمک کند، با ابلاغ رسمی و شفاف در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تفویض ۲۷ اختیار اجرایی به استان‌ها تصریح کرد: بررسی و تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های گردشگری باید در سطح استان انجام شود. این رویکرد، ضمن افزایش کارآمدی، موجب تسریع در فرآیندها و پاسخ‌گویی دقیق‌تر به مطالبات سرمایه‌گذاران خواهد شد.

صالحی‌امیری همچنین از اعمال معافیت‌های گسترده، در تغییر کاربری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد و گفت: یزد یکی از اضلاع اصلی قطب گردشگری ایران است و بافت تاریخی این شهر، نه‌تنها سرمایه استان بلکه سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه مردم ایران محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر نقش مدیریت استان در راهبری این مسیر خاطرنشان کرد: با حضور میدانی استاندار و معاونان و برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی، باید جمع‌بندی دقیق و اجرایی از مطالبات و ظرفیت‌ها صورت گیرد. امروز با این سطح از اختیارات، حمایت‌ها و اجماع مدیریتی، استان یزد می‌تواند در این دوره به الگویی موفق در توسعه پایدار گردشگری کشور تبدیل شود.

در این نشست، موضوعاتی از جمله ضرورت توجه به سیاست‌های مالیاتی در حوزه میراث‌فرهنگی و بافت‌های تاریخی، طراحی مشوق‌های مؤثر برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بافت تاریخی یزد و بازنگری در تعرفه‌های حامل‌های انرژی برای هتل‌ها و مراکز اقامتی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

