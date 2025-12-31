کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران خطاب به دولت: اجرای این طرح تاثیر مستقیم بر رونق گردشگری زمینی ایران دارد

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، اوایل آذرماه سالجاری بود که هیات دولت در نامه ای به اتاق بازرگانی ایران نظر کمیسیون گردشگری این اتاق را درخصوص اجرایی شدن آیین نامه تخصیص کارت سوخت به خودروهای خارجی گردشگران ورودی به ایران که با هدف سفر زمینی از مرزها وارد کشور می شوند، جویا شده بود و هفته گذشته بود که اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به درخواست هیات دولت این آیین نامه را یکی از مهمترین عوامل رشد گردشگری ورودی به کشور و همچنین برطرف کننده موانع سفرهای زمینی با خودرو شخصی گردشگران خارجی به ایران اعلام کرد.

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به نظرخواهی دولت درباره اجرای آیین نامه تخصیص کارت هوشمند سوخت به گردشگران ورودی با خودروی شخصی که به امضای سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران رسیده است، اعلام کرد: آیین نامه مذکور ضمن پرهیز از هرگونه تخصیص یارانه پنهان و ایجاد تعهدات مالی خارج از چارچوب برای دولت، تلاش دارد با ایجاد سازوکار شفاف، قابل پیش‌بینی و غیرسلیقه‌ای، زمینه ساماندهی تامین سوخت وسایل نقلیه خارجی گردشگران زمینی به کشور را فراهم کند.

اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که نبود چنین فرایندی در گذشته منجر به بروز اختلال در فرایند ورود گردشگران خارجی به ایران از مرزهای زمینی با خودروی شخصی و کاهش جذابیت های سفر زمینی گردشگران خارجی به ایران شده بود، افزود: در این طرح تعیین نرخ سوخت بر مبنای قیمت تمام شده با نرخ رایج بین المللی از حیث انضباط بودجه ای و حقوق مالی، مانع از تخصیص یارانه غیرهدفمند به مصرف کنندگان غیرمشمول شده و همزمان با کاهش انگیزه قاچاق سوخت امکان برنامه ریزی شفاف و پیپیش برای گردشگران خارجی و مجریان تورهای زمینی فراهم می کند، موضوعی که در ارتقای قابلیت پیش بینی هزینه های سفر اهمیت بسزایی دارد.

اتاق بازرگانی ایران همچنین آیین نامه تخصیص کارت هوشمند سوخت به گردشگران ورودی زمینی که علاقمند به سفر با خودروی شخصی به ایران یا سفرهای ترانزیتی از ایران به کشورهای دیگر را دارند منجر به تسهیل مدیریت ورود گروهی گردشگران با نظارت وزارت میراث فرهنگی، کوتاه شدن زمان توقف گردشگران ورودی پشت مرزها و در نهایت بهبود کیفیت خدمات رسانی به گردشگران ورودی اعلام کرد.

در پاسخ اتاق بازرگانی ایران به هیات دولت آمده است: این اقدام علاوه بر آن که ریسک سوءاستفاده از سهمیه سوخت را کاهش می دهد، امکان پایش دقیق ورود و خروج وسایل نقلیه خارجی را نیر فراهم و بر رضایتمندی گردشگران ورودی به ایران، تصویر ذهنی گردشگران از مقصد و رقابت پذیری صنعت گردشگری کشور نیز تاثیر مستقیم دارد.

اتاق بازرگانی ایران در بخش پایانی پاسخ خود به درخواست کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص تخصیص کارت هوشمند سوخت به گردشگران خودرویی ورودی به ایران اعلام کرد: اجرای آیین نامه پیشنهادی از منظر گردشگری اقدامی ضروری، منسجم، قابل پیش‌بینی و غیرسلیقه‌ای در تامین سوخت وسایل نقلیه گردشگران خارجی ورودی به ایران از مرزهای زمینی است.

