پرواز «پرنده آتشین» با ارکستر سمفونیک تهران
ارکستر سمفونیک تهران با حضور حامد گارسچی به عنوان رهبر میهمان «پرنده آتشین» را در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران با حضور حامد گارسچی به عنوان رهبر میهمان با اجرایی تحت عنوان «پرنده آتشین» در روزهای ۱۹ و ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ روی صحنه میرود.
ارکستر سمفونیک تهران این کنسرت را از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میکند و در آن، حامد گارسچی به عنوان رهبر میهمان، هدایت ارکستر را بر عهده خواهد داشت.
در این برنامه، سوئیت «پرنده آتشین» (نسخه ۱۹۱۹) اثر ایگور استراوینسکی بهعنوان بخش اصلی کنسرت اجرا میشود؛ اثری شاخص از موسیقی قرن بیستم که جایگاهی ویژه در رپرتوار سمفونیک جهان دارد.
همچنین سوئیتهای شماره ۱ و ۲ «پیر گینت» اثر ادوارد گریگ، از دیگر قطعات این کنسرت است که با فضاسازیهای روایی و ملودیهای آشنا، از محبوبترین آثار موسیقی رمانتیک اروپا به شمار میرود.
اجرای پرنده آتشین ارکستر سمفونیک تهران ۱۹ و ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود و بلیتفروشی آن از طریق سایت هنرتیکت در دسترس علاقمندان قرار دارد.