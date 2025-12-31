خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شبکه ایکس نوشت:

مواضع اخیر ترامپ مصداق جنگ شناختی علیه ایران است

مواضع اخیر ترامپ مصداق جنگ شناختی علیه ایران است
کد خبر : 1735699
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: مواضع وقیحانه اخیر ترامپ در دیدار نتانیاهو مصداق جنگ ترکیبی و نبرد شناختی آمریکا علیه ایران است.

به گزارش ایلنا،  حجه الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی پور در پستی در شبکه ایکس نوشت:  "مواضع وقیحانه ترامپ  پس از دیدار با نتانیاهو، مصداق عینی اصرار آمریکا بر پروژه امنیتی سازی ایران و پیشبرد جنگ ترکیبی با محوریت نبرد شناختی علیه کشورمان است. رصد هوشمندانه بازی دشمن در چارچوب مقاومت ترکیبی، اصلی ترین چارچوبی است که در بطن آن می توان بر توطئه از پیش طراحی شده واشنگتن و تل آویو فائق آمد."

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا اخیرا در جریان سفر نتانیاهو به کاخ سفید و دیدار او، تهدیداتی را علیه فعالیتهای موشکی و هسته ای ایران مطرح کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی