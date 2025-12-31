مواضع اخیر ترامپ مصداق جنگ شناختی علیه ایران است

به گزارش ایلنا، حجه الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی پور در پستی در شبکه ایکس نوشت: "مواضع وقیحانه ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو، مصداق عینی اصرار آمریکا بر پروژه امنیتی سازی ایران و پیشبرد جنگ ترکیبی با محوریت نبرد شناختی علیه کشورمان است. رصد هوشمندانه بازی دشمن در چارچوب مقاومت ترکیبی، اصلی ترین چارچوبی است که در بطن آن می توان بر توطئه از پیش طراحی شده واشنگتن و تل آویو فائق آمد."

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا اخیرا در جریان سفر نتانیاهو به کاخ سفید و دیدار او، تهدیداتی را علیه فعالیتهای موشکی و هسته ای ایران مطرح کرده است.

