بزرگداشت ناصر مسعودی برگزار میشود
آئین یادبود ناصر مسعودی خواننده و آهنگساز پیشگام موسیقی گیلان روز جمعه نوزدهم دی در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، خانه موسیقی ایران بهمنظور پاسداشت جایگاه هنری و مرور کارنامه حرفهای ناصر مسعودی، مراسم یادمانی را روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ با حضور جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و علاقهمندان موسیقی در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میکند.
این مراسم با هدف نکوداشت فعالیتهای هنری این خواننده و آهنگساز پیشکسوت و بررسی جایگاه او در موسیقی کشور تدارک دیده شده است و در آن چهرههایی از جامعه هنری کشور به بیان خاطرات و نکاتی درباره مسیر کاری و تأثیرگذاری هنری مسعودی خواهند پرداخت.
ناصر مسعودی که ششم آذر سال جاری دارفانی را وداع گفت، از چهرههای اثر گذار موسیقی ایران به ویژه در حوزه موسیقی گیلان و آواز ایرانی به شمار میرفت. این یادمان فرصتی برای بازخوانی میراث هنری این خواننده و آشنایی نسل جوان با نقش او در شکلگیری بخشی از هویت موسیقایی کشور است.
این برنامه روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.