«احمد» با صدای حامد زمانی منتشر شد+صوت

به گزارش ایلنا، قطعه «احمد» همراه با موزیک ویدیو این اثر با صدای حامد زمانی و شعری از یاحا کاشانی منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

عوامل سازنده این قطعه عبارتند از تهیه‌کننده: میثم محمدحسنی، آهنگساز: انوشیروان تقوی، تنظیم: علیرضا افشار و میکس و مسترینگ: سعید صالحی، موزیک ویدئو: مهدی اولادوطن.

متن ترانه‌ای که یاحا کاشانی سروده، به شرح زیر است:

«شهر من روی سرم ریخت، به دادم برسید

خانه‌ام سوخت به هم ریخت به دادم برسید

وای از این پنجره‌هایی که چه کوچک شده‌اند

کودکانی که همه شکل عروسک شده‌اند

کاش در اوج بلا قوت قلبم برسد

کاش دل سوخته‌ی زلزله بم برسد

مادرم گفت دعا کن که به مقصد برسد

صبر کن صبر کمی مانده که احمد برسد

برسد تا که به دستش گره‌ها باز شود

با نفس‌های مسیحایی‌اش اعجاز شود

ناجی از راه رسید دست خدا را دیدم

معنی معجزه را با دل و جان فهمیدم

ننگ بر هر که به این خاک خیانت بکند

به غم مردم و هر فاجعه عادت بکند

هیچ نامی به بزرگی تو ایران نشود

خاک ما با تب هر حادثه ویران نشود»

فیلم سینمایی «احمد»، محصول سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد در سینماهای سراسر کشور در حال اکران و مجوز قطعه این اثر توسط مرکز موسیقی حوزه هنری صادر شده است.

