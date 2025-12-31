خبرگزاری کار ایران
سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی با تصویب هیئت وزیران ابلاغ شد

هیئت وزیران با هدف سامان‌دهی، تقویت و توسعه یکپارچه صنایع‌دستی کشور، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی» را به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب و اجرای آن را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط الزامی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد بند (د) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی» را با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، سند یادشده که به تایید و مهر دفتر هیئت دولت رسیده است، به‌عنوان سند بالادستی و راهبردی در حوزه صنایع‌دستی کشور تعیین می‌شود و تمامی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مندرج در آن، موظف به اجرای دقیق و هماهنگ اقدامات، تکالیف و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده هستند.

این سند با رویکردی جامع و زنجیره‌محور، در پی ایجاد انسجام نهادی، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات، صیانت از هویت فرهنگی صنایع‌دستی و تبدیل این حوزه به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگی و اشتغال‌زای کشور تدوین شده است.

مصوبه هیئت وزیران در اجرای این سند، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده و لازم‌الاجراست؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی هوشمندانه صنایع‌دستی و تحقق اهداف کلان توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار آید.

