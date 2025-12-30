در نشست خبری مطرح شد؛
«برمودا» دنبال داستان کلیشهای نیست
عوامل برنامه «برمودا» که از شبکه نسیم روانه آنتن میشود، ظهر روز سهشنبه، ۹ دی در ادارهکل روابطعمومی صداوسیما حاضر شدند و به تماسهای تلفنی مخاطبان این برنامه با ۱۶۲ بدون واسطه پاسخ دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دستاندرکاران این برنامه تلویزیونی در ادامه در نشستی خبری نیز حضور یافتند که مشروح صحبتهای آنان در نشست مذکور و همچنین در حاشیه حضور در واحد ۱۶۲ در ادامه آمده است:
رعایت اخلاق در گفتوگو خط قرمز ماست
کامران نجفزاده، مجری «برمودا» درخصوص تجربه اجرا در سیما و تفاوت آن با فعالیت در معاونت سیاسی و حرفه خبرنگاری عنوان کرد: به نظرم تجربه خبرنگاری و روزنامهنگاری به من کمک میکند گفتوگوهایی شکل بگیرد که امکان تحلیل و فرصت جریانسازی ایجاد کند. گفتوگو میتواند مثل مستند فرازوفرود داشته باشد. به همین جهت معتقدم انجام گفتوگو و اجرای یک برنامه گفتوگومحور چندان هم از خبرنگاری دور نیست.
وی تصریح کرد: در گفتوگو سعی میکنم خودم باشم و هرگاه راحتتر حرف میزنم، گفتوگوها نیز بهتر از آب درمیآیند. در گفتوگوهایی که برای «برمودا» در نظر داریم، نمیتوانیم هیچ نقاب، ادا یا بازی داشته باشیم، ضمن اینکه ما بازیگری هم بلد نیستیم. برای اینکه گفتوگوها جذابتر شود، فرازوفرودهای را در سؤالات مطرح میکنیم و موقعیتی برای بازیهای واقعگرایانه فراهم میشود که در نوع خود جالب است.
در ادامه نجفزاده یادآوری کرد: گفتوگوها با آدمهایی که داستان دارند، جذابیت خاصی دارد. در «برمودا» مهمانان تلاش نمیکنند از نسخه رسانهای خود مراقبت کنند. اتفاقاً گاهی مهمانان نسخه غیررسانهای خود را تشریح میکنند. ما در «برمودا» دنبال داستان کلیشهای نیستیم. با وجود همه چالشها و در لبه خط قرمز راه رفتن و صحبت کردن در برنامه، هیچگاه کسانی که به «برمودا» آمدهاند، ناراضی نبودند.
این مجری ادامه داد: برای همه اعضای گروه تهیه و تولید «برمودا»، اخلاق مهم است و به هر قیمتی چرخش در فضای مجازی هدف ما نیست. این نکته واقعاً خط قرمز ماست.
نجفزاده درباره نقد برخی افراد به سوپاپ اطمینان بودن وی و برنامهاش تأکید کرد: در عالم پساخبرنگاری، سوژههایی مناسب هستند که به روح مخاطب قلاب بیندازند. برای گفتوگو باید داستان و قصه داشت. ما گاهی خط قرمزهایی برای خودمان تعیین میکنیم که بیشتر برای رعایت حال مهمان است، ولی در خارج از فضای برنامه چنین محدودیت یا خطر قرمزی به ما تحمیل نمیشود. لحنی که در برنامه «برمودا» دارم نیز لحن امروز من در ۵۰ سالگی است و شاید تأثیر فضای سن و سالم باشد. من بیشتر به نقد درست اعتقاد دارم، چراکه بدون نقد دقیق رشدی رخ نمیدهد و باید نقد را شنید تا رشد کرد.
وی در واکنش به پرسش دیگری مبنیبر احتمال کوچ به سکوهای نمایش خانگی در آینده بیان کرد: ما فعلاً در شبکه نسیم هستیم و «برمودا» در آن شبکه به کارش ادامه میدهد.
نجفزاده با بیان اینکه دغدغههای نسل از راه رسیده خیلی عمیق است، گفت: این نسل اگر قرار باشد محتوای زرد و ساندویچی ببیند، میتواند در اینستاگرام و تیکتاک بهراحتی محتوای موردنظرش را پیدا کند. از سوی دیگر تلویزیون هنوز مخاطبان خاص خودش را در هر نقطه از کشور دارد. همچنین تلویزیون از آداب دیگری برخوردار است و باید به مخاطبان که ما را به خانهشان راه دادهاند، احترام بگذاریم.
مجری این برنامه همچنین با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی صداوسیما در مورد اهمیت ارتباط بیواسطه با مخاطب رسانه ملی توضیح داد و گفت: طبیعتاً هرگونه ارتباط با مخاطبان و شنیدن مطالبات آنها مهم است. برای من آمدن به ادارهکل روابطعمومی صداوسیما و شنیدن صدای مردم بسیار شیرین بود و روز بسیار خوبی داشتم. شنیدن صدای مخاطبان واقعاً دلگرمکننده است و امیدوارم روند ارتباط با آنها ادامهدار باشد.
«برمودا» مملو از جزئیات است
مهدی مینایی، تهیهکننده «برمودا» نیز در مورد وجه تمایز این برنامه گفتوگومحور با سایر برنامههای گفتوگومحور کنونی در انواع رسانهها و رسانه ملی بیان کرد: این روزها رونق گفتوگومحورها بالاست و قالب سهلالوصولی به نظر میرسد. اما ما در «برمودا» به پژوهش و تحقیق اهمیت میدهیم. در واقع ما به مهمانان میگوییم از شما یک پرتره تهیه میکنیم. گفتوگوهای «برمودا» بر محور زندگی شخصی افراد البته تا جایی که به حریم شخصی آسیب نزند، پیش میرود.
مینایی اضافه کرد: بارها مهمانان ما از دادههایی که در موردشان پیدا میکنیم، تعجب میکنند. ما سعی میکنیم برای هرکدام از آنها شگفتانهای داشته باشیم. از اینرو به نظرم «برمودا» کشکول برنامهسازی است.
این تهیهکننده تأکید کرد: ما حتی در هر قسمت از برنامه دورخوانی میکنیم و بازگردانی داریم و لحظات نمایشی برنامه برای ما اهمیت دارد. گروه برای هر قسمت سناریوی از پیش تهیه شده دارد. در واقع ما برای هر مهمان یک برنامه میسازیم و در این مورد اصلاً اغراق نمیکنم. مزیت «برمودا» با دیگر گفتوگومحورها نیز این است که مملو از جزئیات است و همین موجب اقبال مخاطب میشود.
وی افزود: مهمان از دیدن جزئیات و اینکه به حضور او احترام میگذاریم، لذت میبرد. «برمودا» تلاش میکند گفتوگویی شریف، شیرین و شجاع داشته باشد. سعی میکنیم از ورود تا خداحافظی و پشتصحنه احترام جریان داشته باشد و شوخی و گعدههایی که نجف زاده شکل میدهد نیز کمک میکند که موتور گفتوگو روشن شود.
مینایی درباره تفاوت فضای باز شبکه نسیم و برخی تولیداتش نسبت به برخی دیگر از بسترهای رسانه ملی نیز توضیح داد: همانطور که رئیس صداوسیما بارها تأکید کرده، درِ تلویزیون به روی همه چهرهها باز است. معمولاً کسانی که نمیتوانند در برنامهها دعوت شوند، شرایط خیلی خاص یا شاکی خصوصی دارند. واقعاً در شبکه نسیم و سایر شبکهها برای حضور چهرهها تلاش میشود. البته ما برای دعوت از مهمانان در «برمودا» سماجت به خرج میدهیم و اتفاقاً کسانی را دعوت میکنیم که شاید سخت حاضر به مصاحبه میشوند.
تهیهکننده «برمودا» در حاشیه حضورش در واحد ۱۶۲ نیز درباره تجربه پاسخگویی به تماس مردم با سامانه ۱۶۲ نیز بیان کرد: به نظرم ابتکار بسیار خوبی در ادارهکل روابطعمومی صداوسیما رخ داده و فرصتی ایجاد شده که برنامهسازان و تولیدکنندگان آثار نمایشی بتوانند بدون واسطه با مخاطبان صحبت کنند. این رابطه مستقیم بسیار مهم و اثرگذار است.
مینایی ادامه داد: ما برنامهسازان با مردم در ارتباط هستیم و از نظراتشان بهره میگیریم، ولی صحبت تلفنی و بدون واسطه با هموطنانی از گوشهوکنار کشور، دادههایی دقیقتر را به ما منتقل میکند. مخاطبان پیشنهادهای سازندهای دارند و با حضور در ۱۶۲ دریافتم که مردم با دقت بالایی برنامه ما را تماشا میکنند. این یک نعمت بزرگ است. تلاشهایی برای افزایش کیفیت برنامه صورت گرفته که توسط مخاطبان درک و دریافت میشود و تنها با صحبت بدون واسطه با آنها میتوانیم بازخوردهای مخاطب نسبت به هر تغییری را بفهمیم. در تماسهایی که من پاسخ دادم مخاطبان به نکات مهمی اشاره کردند ازجمله اینکه دوست دارند چه مهمانانی به «برمودا» دعوت شوند و چه سؤالاتی باید از مهمانان پرسیده شود.
قاببندی در چارچوب فضای حسی
هادی خفاجی، کارگردان برنامه «برمودا» نیز با اشاره به اینکه تلاش شده مهمانها به شخصیت واقعی خودشان نزدیک باشند، توضیح داد: سعی کردیم زاویه و محل قرارگیری دوربین به صورتی باشد که تنوع قاب در برنامه را شاهد باشیم. در تدوین نیز با دقت این قابها چیدمان میشود تا فضاسازی حسی موردنظر رخ میدهد و همین جزئیات به کار کمک میکند.
وی افزود: جذابیت یک گفتوگو در لحظه رخ دادن صحبتهاست و اگر حس مطلوب در لحظه درنیاید، دیگر به آنچه مدنظر داریم نمیرسیم و نمیتوان دوباره همان سؤال را از مهمان پرسید و با پرسش مجدد حس سؤال و گفتوگو خراب میشود.
زندگی کردن اثر؛ رمز ماندگاری
در ادامه محمدرسول محمودی، مدیر هنری برنامه «برمودا» نیز اظهار کرد: من معتقدم اگر قرار است اثری ماندگار شود، باید آن را زندگی کرد. ما از ابتدا با برنامه و نجفزاده زندگی کردیم تا ببینیم برای طراحی برنامه و دکور چه چیزی لازم است تا ماندگار شود. هویت دیداری برنامه باید شکل میگرفت. برای طراحی دیداری ابتدا تلاش کردیم رنگ برنامه را پیدا کنیم، بعد طراحی لوگو انجام شود و در فصل دوم لوگو بازطراحی شد. دکور بر مبانی آنچه برنامه دنبال میکرد، طراحی شده است که شامل ویژگیهای ایرانی اسلامیبود.
محمودی اضافه کرد: تلاش کردیم مخاطب از دیدن برنامه خسته نشود. مهمان هم که وارد برنامه میشود دکور جذابی را میبیند. اکنون نیز هویت بصری برنامه مرتبط با فضای خبر و خبرنگاری و گفتوگوست. در ویژهبرنامه شب یلدا نیز همان دکور برنامه را یلدایی کردیم؛ مبلمان و فرش و نور را با مناسبت یلدا تغییر دادیم. بنابراین پایه دکور «برمودا» قابلیت چنین تغییراتی را دارد.
وی در حاشیه حضورش در واحد 162 نیز ضمن اشاره به اینکه ایجاد فضایی برای مردم تا بتوانند مستقیم با برنامهسازان صحبت کنند، اتفاق مبارکی است، گفت: اطلاعاتی که از تماسهای ۱۶۲ حاصل میشود مورد پردازش قرار میگیرد. این دادههای دستهبندی شده میتواند راهنمای برنامهسازان برای فهم دقیق از نقاط قوت و ضعف کارشان باشد. اگر ما بدانیم در چه بخشهایی موفق بودهایم، برنامه در مسیری که بیشتر مورد اقبال مخاطبان قرار داد حرکت خواهد کرد و احتمالاً موجب رشد کمی و کیفی مخاطبهای برنامه نیز میشود.
گفتوگوی بیواسطه با مخاطب از نیازهای برنامهسازی
محمود جاهد، مسئول فضای مجازی برنامه «برمودا» با تأکید به اینکه گفتوگوی مستقیم کمک میکند سلایق مخاطب را بشناسیم، گفت: برنامهسازان باید از فرصتی که ۱۶۲ ایجاد کرده، استفاده کنند. چنین فضایی در هیچ بستر دیگری مهیا نیست و به نظرم ایده بسیار خوبی است.
وی افزود: ما میتوانیم نقاط قوت و ضعف برنامه را مستقیم از مردم بشنویم. بسیاری از برنامهها در طول ساخت نیاز دارند که با بازخوردهای مخاطب تغییراتی در برنامه ایجاد کنند و زمانی که یک ساعت کامل با مخاطبان بدون هیچ واسطهای صحبت میکنیم، نکات دقیقتری به ما منتقل میشود و میتوانیم آن موارد را در برنامه لحاظ کنیم.
پیشنهاد مخاطبان کاربردی و دقیق است
مریم عرفانیان، روابطعمومیبرنامه «برمودا» نیز با تأکید بر اینکه ارتباط بیواسطه با مخاطبان ارزش بسیاری دارد و میتواند برنامهسازان را با سطح دیگری از خواستههای مخاطب آشنا کند، اظهار کرد: مردم در تماسهایی که با ۱۶۲ گرفتند نشان دادند که برنامه را خیلی دقیق تماشا میکنند. حتی ایدههای بسیاری برای جذابتر شدن برنامه داشتند که واقعاً کاربردی و مفید بود.
وی با اشاره به اینکه تقدیر و تشکر مخاطبان موجب قوت قلب برنامهسازان میشود، گفت: همه تلاش تیم تولیدی، برای مردم است و هر برنامهسازی دوست دارد مخاطب از تماشای اثرش لذت ببرد. زمانی که بتوانیم دیدگاه مخاطب را نسبت به کاری که میکنیم به دست آوریم، حتماً بهتر میتوانیم تصمیمگیری کنیم و به واقعیت و سلیقه جامعه نزدیک میشویم.
در جریان این برنامه، حسین قرایی، مدیرکل روابطعمومی صداوسیما از کامران نجفزاده، مجری؛ هادی خفاجی، کارگردان؛ مهدی مینایی، تهیهکننده؛ محمدرسول محمودی، مدیر هنری برنامه؛ محمود جاهد، مسئول فضای مجازی؛ مریم عرفانیان، روابطعمومی و احسان ناظمبکائی، نویسنده «برمودا» تقدیر کرد.