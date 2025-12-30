نمایشگاه گروهی «کیف اضطراری» برگزار میشود/برای ضرورت دوام
نمایشگاه گروهی «کیف اضطراری» روز جمعه، ۱۲ دیماه، برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با آثار نقاشی، مجسمه، ویدئوآرت، چیدمان و هنر تعاملی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «کیف اضطراری» به کیوریتوری عاطفه محمودحیدری وعلی قسمتی، روز جمعه، ۱۲ دیماه در گالری آرتیبیشن برگزار میشود.
این نمایشگاه با آثار نقاشی، مجسمه، ویدئوآرت، چیدمان و هنر تعاملی به نمایش در میآید. ایدهی این رویداد با توجه به شرایط زمانی و مکانی آمیخته با بحرانها و پاسخ متکثر و چندصدایی افراد به وضعیت اضطرار شکل گرفته است.
هنرمندان این نمایشگاه عبارتند از: آنیما احتیاط، فرینو اطلسی، آتنا اقبالی، سما انوشهر، آیدین باقری، ارغوان بروجنی، فرهاد بیاتزاده، فرشید پارسیکیا، افسانه پلویی، ندا پیکآزادی، شیلا پیران، عیسی چولاندیم، ابراهیم حقیقی، ساغر حمزهلو، یاسر رجبعلی، مهسیما شکریان، بهزاد شیشهگران، ندا صمدی، بیژن صیفوری، امیر صیاد عبدی، قدرتالله عاقلی، احمد غلامی مهرآبادی، نیلوفر قادرینژاد، پارسا کامهخوش، آمیتس متولی، محمود محرومی، ندا مرادینظری، امیر مفتون، سعید معیریزاده، ندا مقبوله، کتایون مقدم، صحرا ملاعلی، هاله مؤدبیان و امید نقیبینسب
در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «کیف اضطراری گذشتهای است که به نفع آینده مختصر شده است. آنگاه که آدمی به جبر جنگ یا در مسیر سیل حوادث یا ضرورت زمانه و فشار روزگار باید از مسکن مالوف دل بردارد و سر به غربتی خودخواسته یا ناخواسته بگذارد؛ در این گاه تمام اکنون و گذشته را در کیف اضطراریاش میگذارد تا توشه و توان آیندهاش باشد. کیف اضطراری هر کس راوی دلبستگیها و تاریخ فردی هر کسی است که پا در راه سفری نهچندان معلوم و مطلوب دارد. این نمایش حاصل طرح این گزارهی هستیشناختی با جمعی از هنرمندان است که اکنون آثارشان پیش روی است. نمایشی که طرح و خلق و گردآوریاش قریب ششماه زمان برد.»
علاقمندان به بازدید از مجموعه آثار «کیف اضطراری» میتوانند هر روز از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در گالری آرتیبیشن حضور یابند.
نشانی گالری: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارکوی، روبه روی بانک صنعت و معدن، جنب بانک تجارت، ساختمان آرتهال، پلاک ۲۷۹۸