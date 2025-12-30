به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در آستانه فرارسیدن سال نو میلادی، در بازدید از کلیسای سرکیس مقدس تهران، با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) به جامعه ارامنه کشور، اظهار کرد: حضور امروز من در جمع شما، علاوه بر ادای احترام، حامل سلام و پیام رئیس‌جمهور به جامعه بزرگ مسیحیان ایران و جهان است.

وی با اشاره به تجربیات شخصی خود از زیست اجتماعی در کنار جامعه ارامنه افزود: جامعه ارامنه ایران، جامعه‌ای نجیب، فرهیخته، فرهنگ‌مدار و ریشه‌دار در این سرزمین است. من همواره از واژه جامعه بزرگ ارامنه استفاده می‌کنم؛ چراکه ارامنه در تهران، اصفهان، غرب کشور و سراسر ایران، در خانه خود زندگی می‌کنند و از حقوقی برابر برخوردارند.

صالحی‌امیری با تبیین مبانی دینی این نگاه تصریح کرد: در نظام معرفتی ما که بر وحی الهی استوار است، اصل کرامت انسان جایگاهی بنیادین دارد. بر این اساس، هیچ تمایزی میان انسان‌ها بر پایه مذهب، قومیت، نژاد، رنگ، جنسیت یا زبان وجود ندارد و هرگونه اندیشه تبعیض‌آمیز، فاصله‌گرفتن از منطق الهی و انسانی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اشتراکات عمیق اعتقادی مسلمانان و مسیحیان اظهار کرد: جشن میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) تنها متعلق به جامعه ارامنه نیست؛ این ایام، ایام شادی مشترک برای همه ماست. در باورهای اسلامی، حضرت مریم(س) جایگاهی رفیع دارد و سوره‌ای از قرآن به نام ایشان مزین شده است. این‌ها نشانه‌های روشن ریشه‌های مشترک اعتقادی ماست.

وی با تصریح اینکه حضور دولت در چنین مناسبت‌هایی جنبه تشریفاتی ندارد، گفت: حضور ما در این مکان مقدس، بیانگر یک اشتراک تاریخی، اعتقادی و اجتماعی است. ما به همزیستی مسالمت‌آمیز نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌مثابه یک راهبرد کلان و یک باور ریشه‌دار در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داریم.

صالحی‌امیری با قدردانی از نقش تاریخی جامعه ارامنه در مقاطع حساس کشور افزود: جامعه ارامنه ایران در دوران دفاع مقدس و در همه فراز و فرودهای تاریخی، پشت سرزمینشان ایران ایستاده‌اند؛ با مردم ایران غم را تجربه کرده و شادی را تقسیم کرده‌اند. این همراهی تاریخی، سرمایه‌ای اجتماعی و ملی برای ایران به‌شمار می‌رود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به روند رو به رشد روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تصریح کرد: امروز روابط دو کشور در سطحی مطلوب و رو به توسعه قرار دارد. در یک سال گذشته، حجم سفر گردشگران ارمنی به ایران افزایش یافته و با توافق‌های صورت‌گرفته، تردد زمینی و هوایی میان دو کشور تسهیل شده است. این تعاملات در راستای تعمیق پیوندهای فرهنگی، انسانی و گردشگری ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با تبیین مفهوم عدالت در حکمرانی اسلامی خاطرنشان کرد: عدالت یعنی منزلت برابر شهروندی. در ایران‌زمین، هیچ شهروندی به دلیل باور دینی بر دیگری برتری ندارد. از همین تریبون، مراتب قدردانی خود را از جامعه ارامنه ایران اعلام می‌کنم و از شما می‌خواهم سلام رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کنید؛ این جشن، جشن ماست و حضور امروز ما، سهمی هرچند کوچک در شادی بزرگ شماست.

