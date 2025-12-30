اکران فیلم سینمایی «یاره» و «دریچه» در پردیس سینمایی ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، «یاره» با نویسندگی مشترک حامد عزیزی و احسان جوادی اصفهانی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی حامد عزیزی در سالن شماره۹ پردیس سینمایی ملت به نمایش درآمد. همچنین در این مراسم، فیلم «دریچه» به نویسندگی حامد عزیز و احمد محمودی کوهی، تهیه کنندگی حامد عزیزی و کارگردانی محمد حسین دماوندی برای هنرمندان و علاقه‌مندان در سالن اکران شد.

هنرمندانی که در مراسم اکران فیلم‌های «یاره» و «دریچه» حضور داشتند می‌توان به: محمد نشاط ، هانیه غلامی، مهسا هاشمی، سیروس همتی، حسن اسدی،تبسم هاشمی، مبین رستگار ، سمیه مهری، مسعود تکاور، کمال مقدم اشاره کرد.

«یاره» اثری در ژانر درام ترسناک با رویکرد روان‌شناختی و فراواقع‌گرایانه است. در این فیلم بازیگرانی چون آزیتا ترکاشوند، علیرضا مهران، فاطمه حاجوی، احسان جوادی اصفهانی، فرناز فتحی، حلما ابوطالب، ترمه وثوقی، آمیتیدا ابوعلی، فرزام موسی‌خانی، رها بابازاده، حسین موسوی، پیمان فیروزکندیان، میلاد موسوی، میترا محمدی خراسانی و حسن الیاسی حضور دارند. همچنین مریم میاندور و رادین آسیابان نیز به‌عنوان بازیگران این فیلم معرفی شده‌اند. عوامل فیلم «یاره» عبارت‌ از: مدیر فیلمبرداری: آرش خلاق‌دوست، تدوین: موحد شادرو، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: امیر جاویدنیک، طراح گریم: محمد قمی، مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، مدیر تولید: مهین نظافتی، طراح صحنه و لباس: ساناز جلالی، طراح و ترکیب صدا: میلاد استخری، مجری طرح: بهزاد جاودان‌فرد، دستیاران فیلمبرداری: محسن زهی، محمد زهی، حجت دادور، محمدرضا شکیب، دستیار دوم کارگردان: پوریا میرزایی، منشی صحنه: فرناز فتحی، آهنگساز: آرمان فرهادی، طراح پوستر: محمدرضا صادقی، دستیار صدا: علی افروز، مجری گریم: نیلوفر گوهردوست، دستیار لباس: مریم غلامی، دستیار صحنه: مبین حدادی، عکاس و فیلمبردار پشت‌صحنه: امیر محنتی، جانشین تولید: اسماعیل عرب، مدیر تدارکات: میلاد موسوی، تدارکات: جمشید رحیمی، رضا ارجمند، حسن الیاسی، همیار تدارکات: ارشیا صادقی، پذیرایی: منیره احمدی، رقیه احمدی، مریم بغیاری، حمل‌ونقل: شهناز امیری، الهام اسپندانی، سینه‌موبیل: میلاد موسوی، تجهیزات: امیر اشک‌خونی، روابط عمومی و مشاور رسانه امیر پارسائیان مهر هستند.

