«خوابگرد» به زودی روی صحنه میرود
به گزارش ایلنا، نمایش «خوابگرد» به نویسندگی نوید ایزدیار، کارگردانی سیدمحمدصادق سیادت و تهیهکنندگی عرفان بیگدلی به زودی در تهران روی صحنه میرود.
در این اثر لیلا اوتادی به عنوان مجری طرح و حسین فلاح به عنوان مشاور کارگردان حضور دارند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: غریب، جوانی که سالهاست از خانوادهاش گریخته و با گذشتهی دردناک و ناتمامش دست و پنجه نرم میکند؛ حالا در میان کابوس و واقعیت سرگردان شده. او تلاش میکند پاسخ پرسشهایی را بیابد…