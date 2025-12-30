به گزارش ایلنا، نمایش «خوابگرد» به نویسندگی نوید ایزدیار، کارگردانی سیدمحمدصادق سیادت و تهیه‌کنندگی عرفان بیگدلی به زودی در تهران روی صحنه می‌رود.

در این اثر لیلا اوتادی به عنوان مجری طرح و حسین فلاح به عنوان مشاور کارگردان حضور دارند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: غریب، جوانی که سال‌هاست از خانواده‌اش گریخته و با گذشته‌ی دردناک و ناتمامش دست‌ و پنجه نرم می‌کند؛ حالا در میان کابوس و واقعیت سرگردان شده. او تلاش می‌کند پاسخ پرسش‌هایی را بیابد…

