«خوابگرد» به زودی روی صحنه می‌رود
نمایش «خوابگرد» به نویسندگی نوید ایزدیار، کارگردانی سیدمحمدصادق سیادت و تهیه‌کنندگی عرفان بیگدلی به زودی روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «خوابگرد» به نویسندگی نوید ایزدیار، کارگردانی سیدمحمدصادق سیادت و تهیه‌کنندگی عرفان بیگدلی به زودی در تهران روی صحنه می‌رود. 

در این اثر لیلا اوتادی به عنوان مجری طرح و حسین فلاح به عنوان مشاور کارگردان حضور دارند. 

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: غریب، جوانی که سال‌هاست از خانواده‌اش گریخته و با گذشته‌ی دردناک و ناتمامش دست‌ و پنجه نرم می‌کند؛ حالا در میان کابوس و واقعیت سرگردان شده. او تلاش می‌کند پاسخ پرسش‌هایی را بیابد…

 

