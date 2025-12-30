خبرگزاری کار ایران
طراحیِ هشت پیش‌نشست تخصصی، در آستانه «پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی»

برگزارکنندگان پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی با عنوان «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، هشت پیش‌نشستِ تخصصی در این زمینه، اجرا خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستادخبری همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، بر اساس تصمیم کمیته‌ علمی و کمیته اجرایی این همایش، تشکیلِ هشت پیش‌نشستِ تخصصی، قبل از برگزاری پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی، قطعی شده است.

تاکنون چهار نشست با عناوین «فقه و تاریخ شفاهی»، «فرضیه در تاریخ شفاهی»، «وضعیت‌سنجی تاریخ شفاهی زنان» و «آرشیوها و کتابخانه‌های دیجیتال در عصر اطلاعات» در آذر و دی ماه، در قم و تهران برگزار شده‌اند.

نشست‌های «تنوع و ضرورت‌های مطالعات تاریخ شفاهی در حوزه‌های علمیه اصفهان»، «مبانی نقد در تاریخ شفاهی»، «تاریخ شفاهی اماکن متبرکه؛ با تأکید بر حریم شریف امام رضا» و «تاریخ شفاهی کتابخانه‌های شهر قم» در شهرهای مرتبط با موضوعات، برگزار خواهند شد.

این نشست‌های تخصصی، با هدف «آموزش و انتقال تجربه زیسته فعالان و صاحب نظران عرصه تاریخ شفاهی»، «انتخاب و بررسی موضوعات جدید و چالشی در این حوزه»، «ترویج و گسترش تاریخ شفاهی در سراسر کشور» و «ایجاد شرایط برای حضور تمامی علاقه‌مندان در این نشست‌ها» در شهرهای تهران، قم، مشهد و اصفهان برگزار خواهند شد. همچنین متنِ پیاده شده تمامی نشست‌ها،  در کنار مجموعه مقالات همایش، منتشر می‌شود.

پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی با عنوان «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، بیست‌وهشتم بهمن 1404 به همت «انجمن تاریخ شفاهی ایران» و با همکاری «مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم»، «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» و «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی» در شهر قم برگزار خواهد شد.

