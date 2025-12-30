خبرگزاری کار ایران
تعویق آیین اختتامیه جایزه پژوهش سال سینمای ایران

به دنبال تعطیلی شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ، مراسم اختتامیه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران در تاریخ مذکور برگزار نخواهد شد .

به گزارش ایلنا، نظر به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران مبنی بر تعطیلی شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ، برگزاری  مراسم اختتامیه و اعلام نفرات برگزیده هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران که قرار بود چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۵ در تالار رودکی برگزار شود،  به زمان دیگری موکول شد.

زمان جدید مراسم اختتامیه متعاقبا اعلام می شود.

