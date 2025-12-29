خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت شاهنامه فردوسی به نشر ایتالیا

بازگشت شاهنامه فردوسی به نشر ایتالیا
کد خبر : 1734808
لینک کوتاه کپی شد.

شاهنامه فردوسی پس از گذشت حدود یکصد سال با ترجمه‌ای کامل و یکپارچه، بار دیگر به زبان ایتالیایی منتشر شد و یکی از مهم‌ترین پیوندهای تاریخی میان ادبیات حماسی ایران و فرهنگ ایتالیا را زنده کرد.

به گزارش ایلنا، شاهنامه فردوسی پس از گذشت حدود یکصد سال با ترجمه‌ای کامل و یکپارچه، بار دیگر به زبان ایتالیایی منتشر شد و یکی از مهم‌ترین پیوندهای تاریخی میان ادبیات حماسی ایران و فرهنگ ایتالیا را زنده کرد.

این بازنشر به‌عنوان نخستین انتشار با ترجمه‌ای خوانا، سلیس و یکپارچه از شاهنامه معرفی شده و بر پیشینه تاریخی ارتباط میان شاهنامه و ایتالیا تکیه دارد؛ ارتباطی که به نام ایتالو پیزی (۱۸۴۹ تا ۱۹۲۰) گره خورده است. پیزی نخستین کسی بود که بین سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸، اولین و تنها ترجمه کامل این اثر را به یک زبان اروپایی ارائه داد.

در اوج دوران ریزورجیمنتو، متن فردوسی که از شاهزادگان جنگجو و تأسیس یک دولت سخن می‌گفت، به‌عنوان متنی هم‌سو با آرمان اتحاد ایتالیا مورد توجه قرار گرفت و فردوسی در نگاه برخی محافل میهن‌پرست، به «متحد نمادین» آنان تبدیل شد.

نسخه فعلی توسط انتشارات لونی و با هدف بازگرداندن شأن و منزلت این اثر عظیم عرضه شده است. در این بازنشر، پروفسور سیمون کریستوفورتی از دانشگاه کا فوسکاری ونیز، که از متخصصان برجسته در زمینه فردوسی معرفی شده، متن پیتزی را با دقت بازنگری کرده و با تضمین انسجام اصطلاح‌شناختی و وفاداری مفهومی، امکان بهره‌گیری خواننده معاصر از این اثر را بدون از دست رفتن جذابیت روایت شاعرانه قرن نوزدهم، همراه با دقت زبان‌شناختی فراهم کرده است.

این مجموعه در قالب شش جلد پیوسته با مجموع چهار هزار و ۱۱۲ صفحه عرضه شده است. قیمت اثر ۲۵۰ یورو اعلام شده و در جلد اول آن، یک ضمیمه رنگی ۱۶ صفحه‌ای قرار دارد که شامل بازتولیدهایی از قدیمی‌ترین مینیاتورهای شناخته‌شده از ماجراهای شاهنامه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی