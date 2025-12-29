بازگشت شاهنامه فردوسی به نشر ایتالیا
شاهنامه فردوسی پس از گذشت حدود یکصد سال با ترجمهای کامل و یکپارچه، بار دیگر به زبان ایتالیایی منتشر شد و یکی از مهمترین پیوندهای تاریخی میان ادبیات حماسی ایران و فرهنگ ایتالیا را زنده کرد.
این بازنشر بهعنوان نخستین انتشار با ترجمهای خوانا، سلیس و یکپارچه از شاهنامه معرفی شده و بر پیشینه تاریخی ارتباط میان شاهنامه و ایتالیا تکیه دارد؛ ارتباطی که به نام ایتالو پیزی (۱۸۴۹ تا ۱۹۲۰) گره خورده است. پیزی نخستین کسی بود که بین سالهای ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸، اولین و تنها ترجمه کامل این اثر را به یک زبان اروپایی ارائه داد.
در اوج دوران ریزورجیمنتو، متن فردوسی که از شاهزادگان جنگجو و تأسیس یک دولت سخن میگفت، بهعنوان متنی همسو با آرمان اتحاد ایتالیا مورد توجه قرار گرفت و فردوسی در نگاه برخی محافل میهنپرست، به «متحد نمادین» آنان تبدیل شد.
نسخه فعلی توسط انتشارات لونی و با هدف بازگرداندن شأن و منزلت این اثر عظیم عرضه شده است. در این بازنشر، پروفسور سیمون کریستوفورتی از دانشگاه کا فوسکاری ونیز، که از متخصصان برجسته در زمینه فردوسی معرفی شده، متن پیتزی را با دقت بازنگری کرده و با تضمین انسجام اصطلاحشناختی و وفاداری مفهومی، امکان بهرهگیری خواننده معاصر از این اثر را بدون از دست رفتن جذابیت روایت شاعرانه قرن نوزدهم، همراه با دقت زبانشناختی فراهم کرده است.
این مجموعه در قالب شش جلد پیوسته با مجموع چهار هزار و ۱۱۲ صفحه عرضه شده است. قیمت اثر ۲۵۰ یورو اعلام شده و در جلد اول آن، یک ضمیمه رنگی ۱۶ صفحهای قرار دارد که شامل بازتولیدهایی از قدیمیترین مینیاتورهای شناختهشده از ماجراهای شاهنامه است.