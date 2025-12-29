برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در تبریز

به گزارش ایلنا، سالن استاد شهریار در شهر تبریز، ۲۰ تا ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ میزبان تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی خواهد شد.

بلیت‌فروشی این اجراها از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۸ دی ماه در سایت ایران تیک به نشانی irantic. com آغاز می‌شود.

اشعار تورکنسرت «ایرانم» از مولانا، امیرخسرو دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است که با مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شوند.

حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات این تورکنسرت هستند.

رپرتوار تورکنسرت «ایرانم» شامل قطعات نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، هم قفس، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، هنوز عشق تو (ماهور)، شوشتری، مست عشق، ارغوان، بی‌گناه، در زلف تو آویزم، پل و پرواز قوها است.

تورکنسرت «ایرانم» خرداد و شهریور ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ شب در فضای باز مجموعه آزادی تهران با ظرفیت هر شب بیش از ۷۵۰۰ نفر برگزار شد. سپس در شهرهای یزد، اهواز و بوشهر و همچنین استانبول، دبی و شهرهای ونکوور، کلگری، مونترال و تورنتوی کانادا روی صحنه رفت.

