به گزارش ایلنا، «آن دست‌ها» بخش دوم کنسرت تک‌نوازی سنتور امیرحسین رئوفی است که آذرماه ۱۴۰۳ در تالار رودکی اجرا و به‌صورت زنده ضبط شده است. این اثر با انتشار از سوی «نشر درنگ» در دسترس علاقه‌مندان سنتورنوازی معاصر قرار گرفته است.

شریف لطفی پِداگوگِ موسیقی، رهبر ارکستر و مؤسس دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر تهران درباره این اجرا نوشته است:

«اجرای تک‌نوازی شما با ساز سنتور، در تالار رودکی، زیر عناوین: «رنج‌گاه» و «آن دست‌ها» را اندیشه‌ای نو در مسیر آکادمیک موسیقی ایرانی، می‌دانم. پایبندی اجرای شما به عناصر موسیقی ایران و تاکید بر فضاهای به دور از تکرار اندر تکرارها، نویدبخش آزاداندیشیِ روشمند، در عرصه‌ی موسیقیِ آکادمیک کشور عزیزمان، ایران است. »

«آن دست‌ها» با تدوین نرگس مظاهری، پالایش صدا توسط فرزان روزبهانی و طراحی گرافیک حمیدرضا سوسنی تهیه و تولید شده است.

همچنین بخش نخست این کنسرت با عنوان «رنج‌گاه» به‌زودی منتشر و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است تک‌آهنگ «آن دست‌ها» از طریق سایت بیپ تونز موجود است.

همچنین نماهنگ این اثر نیز از طریق کانال‌های رسمی امیرحسین رئوفی در فضای مجازی قابل شنیدن، دانلود و تماشا است.

انتهای پیام/