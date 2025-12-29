خبرگزاری کار ایران
«میان کاج‌ها» به تدوین رسید

فیلم کوتاه «میان کاج‌ها» به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم‌ آبادی، روی میز تدوین رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «میان کاج‌ها» به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم‌ آبادی و تهیه‌کنندگی فریبا عرب، پس از اتمام فیلم‌برداری در شهرستان سیاهکل استان گیلان، روی میز تدوین قرار گرفت.

در خلاصه داستان «میان کاج‌ها» آمده است: «آدم همیشه می‌تونه از نو شروع کنه، فقط باید راه رو پیدا کنه.»

ابراهیم عزیزی، حوری نژاد اصغری و لیلی یعقوب نیا، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «میان کاج‌ها» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: حسن نجم ‌آبادی، تهیه‌کننده: فریبا عرب، مجری طرح: مجتبی بهرامی، مدیر فیلم‌برداری: آرمین مرادی، صدابردار: میلاد ملکی، تدوین: احسان واثقی، برنامه‌ریز و دستیار یک کارگردان: اشکان ساعدپناه، طراح صحنه و لباس: آکو زندکریمی، مدیر تولید: آرمین پورمحمد، منشی صحنه: شکیلا معزی، دستیار دو کارگردان: وحید سواری زاده، جانشین تولید: آوات درویشی، دستیار تولید: سعید احمدی، دستیار اول فیلم‌بردار: مسعود رضایی، گروه فیلم‌برداری: یوسف لطیفی، سینا احمدنژاد، کامران رمضانی، پشتیبانی فنی: انجمن فیلمسازان مرده، مسئول اسکان: علیرضا یوسفی، مدیر تدارکات: علی ساعدپناه، عکاس: آرینا میرگساری و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/
