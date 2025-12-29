معرفی داوران جایزه پژوهش سینمایی سال سینمای ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جایزه پژوهش، داوران بخش کتاب، طرح‌های پژوهشی، پایان نامه و رسانه و مقالات علمی این رویداد فرهنگی معرفی شدند.

در بخش کتاب؛ دکتر شهاب‌الدین عادل، دکتر علی‌اصغر سلطانی و دکتر حمیدرضا شعیری آثار رسیده را داوری خواهند کرد.

بخش طرح‌های پژوهشی را دکتر حسین میرزایی، دکتر مسعود نقاش‌زاده و دکتر بهمن نامور مطلق بر عهده خواهند داشت.

همچنین دکتر محمدباقر قهرمانی، دکتر مجید شیخ‌انصاری و دکتر بهارک محمودی حنارود بخش پایان نامه و رساله را داوری می‌کنند.

داوری بخش مقالات علمی را دکتر مسعود کوثری، دکتر علی روحانی و دکتر بهروز محمودی بختیاری انجام خواهند داد.

مراسم اختتامیه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی به دبیری «علیرضا اسماعیلی» ۱۰ دی ماه در تالار رودکی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/