خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معرفی داوران جایزه پژوهش سینمایی سال سینمای ایران

اسامی هیات داوران هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران اعلام شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جایزه پژوهش، داوران بخش کتاب، طرح‌های پژوهشی، پایان نامه و رسانه و مقالات علمی این رویداد فرهنگی معرفی شدند.

در بخش کتاب؛ دکتر شهاب‌الدین عادل، دکتر علی‌اصغر سلطانی و دکتر حمیدرضا شعیری آثار رسیده را داوری خواهند کرد.

بخش طرح‌های پژوهشی را دکتر حسین میرزایی، دکتر مسعود نقاش‌زاده و دکتر بهمن نامور مطلق بر عهده خواهند داشت.

همچنین دکتر محمدباقر قهرمانی، دکتر مجید شیخ‌انصاری و دکتر بهارک محمودی حنارود بخش پایان نامه و رساله را داوری می‌کنند.

داوری بخش مقالات علمی را دکتر مسعود کوثری، دکتر علی روحانی و دکتر بهروز محمودی بختیاری انجام خواهند داد.

مراسم اختتامیه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی به دبیری «علیرضا اسماعیلی» ۱۰ دی ماه در تالار رودکی برگزار می‌شود.

