شامگاه یکشنبه هفتم دی ماه انجام شد؛

اهالی تئاترشهر در فقدان بهرام بیضایی به سوگ نشستند

هم زمان با درگذشت بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان و پژوهشگرپیشگام تئاتر کشورمان اهالی تئاتر شهر ویژه برنامه‌ای را را در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هم زمان با درگذشت  بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان و پژوهشگرپیشگام تئاتر کشورمان اهالی تئاتر شهر ویژه برنامه‌ای را شامگاه یکشنبه هفتم دی ماه در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار کردند. 

روشن کردن شمع یادبود توسط مخاطبان به احترام زنده یاد بهرام بیضایی، ادای احترام عوامل اجرایی نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش تئاتر شهر با یک دقیقه سکوت پیش از آغاز اجراها از جمله اقداماتی بود که در این آیین یادبود و سوگواری انجام شد. 

در این ویژه برنامه بهرنگ معتمدی نوازنده ویولنسل و از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در پاسداشت مقام هنری زنده یاد بهرام بیضایی قطعاتی را به صورت زنده اجرا کرد. 

براساس این گزارش مهرداد اسکویی کارگردان، مستند ساز و عکاس، رضا معطریان عکاس با در اختیار گذاشتن عکس‌هایی از پرتره مرحوم بهرام بیضایی و بهنام حجتی از هنرمندان عرصه تئاتر و هنرهای تجسمی در برگزاری این یادبود با مجموعه تئاتر شهر همکاری داشتند. 

زنده یاد بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان و پژوهشگرپیشگام تئاتر کشورمان روز جمعه پنجم دی ماه ۱۴۰۴ هم زمان با زادروزش دار فانی را وداع گفت.

 

