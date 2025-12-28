پیام رئیسجمهور برای کنفرانس بینالمللی «ماجرای فکر فلسفی در اندیشههای دکتر دینانی»
کنفرانس بینالمللی «ماجرای فکر فلسفی در اندیشههای غلامحسین ابراهیمی دینانی» ۶ و ۷ دیماه، با حضور: فیلسوفان، جامعهشناسان، روانشناسان، اندیشمندان و پژوهشگران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسم اختتامیه این کنفرانس پیام دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان توسط دکتر سیدمهدی طباطبائی، نماینده ویژه ایشان و معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در سالن محل برگزاری این نشست قرائت شد.
متن پیام رئیسجمهور کشورمان بهاین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
برگزاری کنفرانس بین المللی «ماجرای فکر فلسفی در اندیشه های غلامحسین ابراهیمی دینانی» از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فرصت مناسب و شایسته ای برای ارج نهادن و تقدیر از خدمات شایسته این استاد برجسته و مبرز حکمت و فلسفه اسلامی است که آثار بیش از نیم قرن تلاش مجدانه و مستمر ایشان در سپهر علم و فرهنگ و اعتلای ایران اسلامی نمایان است.
در زمانه امروز که بحران معنا و هویت بیش از هر دوره دیگری خودنمایی کرده و بیشترین مخاطره را متوجه زیست عمومی بشر کرده است و از دل چنین غفلت هولناکی تاریخ معاصر جنایتهای بزرگ و تضییع حقوق بشر را در سایه تبلیغات دروغین رسانههای مسلط در سطح جهان ثبت و ضبط میکند وجود و حضور چهرههای تابناک و ارزشمندی که همچنان معناگری هویت انسانی را وظیفه خود دانسته و در جهت اشاعه و تبیین آن میکوشند، بسیار مغتنم و ارزشمند است.
بشر امروز گرفتار غفلت از معنای حقیقی زندگی و ابتلای به مجاز است و در هاویه چنین ابتلایی از اهمیت ناچیز زندگی مادی و حقارت کره زمین در برابر عظمت خلقت غفلت میورزد. در حالی که اگر به این مهم آگاه باشد مسیری جز صلح، دوستی، راستی و پاکی را برنخواهد گزید و دامان خود را به جنگ و کشتار و ظلم آلوده نخواهد ساخت. کلید این آگاهی در بسط و گسترش حکمت دانایی و معنویت است و راه گسترش حکمت گفتوگوست. نیاز امروز ما ترویج و اشاعه گفتوگو در سطوح ملی دینی و جهانی است و این نوشدارویی است که می تواند بشریت در حال احتضار را علاج کند وجود چهرههای شاخص و گرانقدری که با کاربست فلسفه و حکمت و تکیه بر گفتوگو مسائل بنیادین زندگی و هستی را مورد کند و کاو قرار میدهند نقد و بازخوانی موقعیت جامعه انسانی را در ایران جهان اسلام و جهان معاصر ممکن و مهیا میسازد.
در طی سالیان دراز کوشیده شده است تا با ایجاد مرز و حائلی کاذب میان عقلانیت و معنویت توسعه و دین ملیت و مذهب جستوجوگر معنای پیشرفت در تهی ساختن محتوای زندگی باشند درحالیکه مجاهدت حکیمان برجسته مؤید این معنا بوده است که معنویت همان دین عقلانیت یافتهای است که هیچ منافاتی با استدلال و برهان و منطق ندارد. هر اندازه که دایره دانایی و آگاهی این مدافعان عرصه معنا و میدان خرد وسعت یافته است، توانایی و تأثیر مضاعفی نیز در گشودن این گره داشته اند. حکیم گرانقدر استاد دینانی از همین تبار است که با تسلط و احاطه مثالزدنی به متون و ساختار فلسفه اسلامی، توجه به تاریخ سرچشمهها و فرآیندهای شکلگیری حکمت و پیشینه های ظهور آن و آشنایی و تسلط و تعمق نسبت به تفکر فلسفی جدید عربی، بر قله تلاقی حکمت اسلامی و خرد ایرانی نشسته است.
اینجانب مراتب قدردانی صمیمانه خود را نسبت به برگزار کنندگان این همایش بینالمللی ابراز میدارم و از استادان و دانشپژوهان و معرفتدوستان شرکتکننده در این اجلاس تشکر میکنم و دوام عزت و بقای وجود و سلامتی استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی را از خداوند متعال مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران