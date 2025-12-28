خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برگزار شد

یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برگزار شد
کد خبر : 1734230
لینک کوتاه کپی شد.

آیین پایانی یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و دومین شب نمایشنامه‌نویس برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی کانون نمایشنامه‌ نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، آیین پایانی یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران جمعه ۵ دی ماه هم‌زمان با برگزاری دومین شب نمایشنامه‌نویس، در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 

در این مراسم که به دبیری رحیم رشیدی‌تبار و در روز ملی نمایش‌نامه‌نویس برگزار شد، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، میزبان جمعی از نمایشنامه‌نویسان، مترجمان، داوران، هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر بود و طی آن برگزیدگان بخش‌های مختلف ادبیات نمایشی ایران معرفی و تقدیر شدند. 

در بخش نمایشنامه‌های کودک، راحله شمس‌آبادی شایسته تقدیر شناخته شد و سجاد طهماسبی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. در بخش نمایشنامه‌های نوجوان نیز وحید کیارسی مورد تقدیر قرار گرفت و سعید محسنی به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد. همچنین انجمن تئاتر کودک و نوجوان با اهدای تندیس اختصاصی، از داوود کیانیان تقدیر ویژه به عمل آورد. 

در ادامه و در بخش نمایشنامه‌های عروسکی، امین‌رضا ملک‌محمودی و پویا پیرحسینلو شایسته تقدیر شناخته شدند و روزبه حسینی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. در همین بخش، انجمن نمایشگران عروسکی تندیس اختصاصی خود را به شیلان صلاح اهدا کرد. 

در بخش نمایشنامه‌های ترجمه‌شده چاپی، ایلناز حقوقی و حمید دشتی مورد تقدیر قرار گرفتند و مقداد جاوید صباغیان تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. 

در بخش نمایشنامه‌های تألیفی چاپ‌شده نیز محمدرضا آریان‌فر و غلامحسین دولت‌آبادی شایسته تقدیر شناخته شدند و رضا بهکام تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. همچنین در این بخش از مهدی اکبری به عنوان نمایشنامه‌اولی چاپ‌شده تقدیر به عمل آمد. 

در بخش نمایشنامه‌های تألیفی اجراشده، منصور کامکار و کامران شهلایی مورد تقدیر قرار گرفتند و کهبد تاراج به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد. 

همچنین در بخش آکادمی اعضای کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر، فربد عقیده‌مند الهی، محمدرضا کوهستانی و مهدی همتی شایسته تقدیر شناخته شدند و میلاد حسینی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. 

در بخش پایانی این مراسم، تندیس ویژه کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران به شهرام زرگر اهدا شد و مدالیوم خانه تئاتر به پاس سال‌ها فعالیت و تلاش در عرصه هنرهای نمایشی به اسماعیل خلج و بهزاد فراهانی تقدیم شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی