یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برگزار شد
آیین پایانی یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و دومین شب نمایشنامهنویس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، آیین پایانی یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران جمعه ۵ دی ماه همزمان با برگزاری دومین شب نمایشنامهنویس، در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم که به دبیری رحیم رشیدیتبار و در روز ملی نمایشنامهنویس برگزار شد، کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، میزبان جمعی از نمایشنامهنویسان، مترجمان، داوران، هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر بود و طی آن برگزیدگان بخشهای مختلف ادبیات نمایشی ایران معرفی و تقدیر شدند.
در بخش نمایشنامههای کودک، راحله شمسآبادی شایسته تقدیر شناخته شد و سجاد طهماسبی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. در بخش نمایشنامههای نوجوان نیز وحید کیارسی مورد تقدیر قرار گرفت و سعید محسنی به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد. همچنین انجمن تئاتر کودک و نوجوان با اهدای تندیس اختصاصی، از داوود کیانیان تقدیر ویژه به عمل آورد.
در ادامه و در بخش نمایشنامههای عروسکی، امینرضا ملکمحمودی و پویا پیرحسینلو شایسته تقدیر شناخته شدند و روزبه حسینی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. در همین بخش، انجمن نمایشگران عروسکی تندیس اختصاصی خود را به شیلان صلاح اهدا کرد.
در بخش نمایشنامههای ترجمهشده چاپی، ایلناز حقوقی و حمید دشتی مورد تقدیر قرار گرفتند و مقداد جاوید صباغیان تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد.
در بخش نمایشنامههای تألیفی چاپشده نیز محمدرضا آریانفر و غلامحسین دولتآبادی شایسته تقدیر شناخته شدند و رضا بهکام تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. همچنین در این بخش از مهدی اکبری به عنوان نمایشنامهاولی چاپشده تقدیر به عمل آمد.
در بخش نمایشنامههای تألیفی اجراشده، منصور کامکار و کامران شهلایی مورد تقدیر قرار گرفتند و کهبد تاراج به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد.
همچنین در بخش آکادمی اعضای کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر، فربد عقیدهمند الهی، محمدرضا کوهستانی و مهدی همتی شایسته تقدیر شناخته شدند و میلاد حسینی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد.
در بخش پایانی این مراسم، تندیس ویژه کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران به شهرام زرگر اهدا شد و مدالیوم خانه تئاتر به پاس سالها فعالیت و تلاش در عرصه هنرهای نمایشی به اسماعیل خلج و بهزاد فراهانی تقدیم شد.