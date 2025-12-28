برگزیده «سیمرغ صدا» معرفی شد/ نشان تعهد رادیو به پاسداشت زبان فارسی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در این مراسم که با هدف ترویج و پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا برگزار شد، علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی با اشاره به جایگاه تاریخی رادیو در صیانت از زبان فارسی گفت: رادیو از دیرباز رسانه‌ای متکی بر کلام بوده و همین ویژگی مسئولیت آن را در قبال حفظ و ارتقای زبان فارسی دوچندان کرده است. به همین دلیل، آموزش زبان معیار همواره یکی از محورهای اصلی برنامه‌سازی در رادیو بوده است.

وی افزود: پاسداشت زبان فارسی یک موضوع مقطعی یا شعاری نیست، بلکه مسئولیتی رسانه‌ای و اجتماعی است که باید در تمامی لایه‌های تولید محتوا جاری باشد. از تهیه‌کنندگان و نویسندگان تا گویندگان و گزارشگران، همه باید خود را متعهد به صیانت از زبان فارسی بدانند و معاونت صدا این رویکرد را به‌صورت مستمر دنبال کرده است.

بخشی‌زاده با تأکید بر سیاست‌گذاری معاونت صدا در این حوزه تصریح کرد: توجه به زبان فارسی، توجه به هویت ملی و فرهنگی است و رادیو به‌عنوان رسانه‌ای فراگیر، نقش بی‌بدیلی در حفظ و تقویت این هویت دارد. شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا نیز با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه آموزش، ارتقای کیفی و الگوسازی زبانی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: جایزه «سیمرغ صدا» با همین نگاه طراحی شده تا از همکارانی که در عمل به این مسئولیت پایبند بوده‌اند، قدردانی شود و این مسیر تقویت شود.«سیمرغ صدا» تلاشی است برای نهادینه‌ کردن حساسیت زبانی در رادیو و تبدیل توجه به زبان فارسی از یک توصیه به یک مطالبه حرفه‌ای. این جایزه می‌خواهد نشان دهد که دقت زبانی، بخشی از کیفیت برنامه‌سازی و شاخص جدی ارزیابی عملکرد رسانه‌ای در رادیو است.

در ادامه، علیرضا قزوه رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما با بیان اینکه گویندگان رادیو در حوزه پاسداشت زبان فارسی جایگاهی ویژه‌ای دارند، گفت: گویندگان رادیو به دلیل تجربه، دقت و سابقه حرفه‌ای، یک سر و گردن بالاتر از بسیاری از مجریان در استفاده درست از زبان فارسی قرار دارند و این یک سرمایه فرهنگی ارزشمند است.

وی افزود: رادیو در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده و مؤثری در حوزه زبان فارسی انجام داده و جایزه سیمرغ صدا یکی از اقدامات شایسته و قابل تقدیر معاونت صدا در این مسیر است. پاسداشت زبان فارسی نیازمند استمرار، آموزش و انگیزه‌بخشی است و رادیو در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

محمدجعفر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه گفت: از زمان آغاز مسئولیت علی بخشی‌زاده در معاونت صدا، توجه به پاسداشت زبان فارسی به شکل جدی‌تری دنبال شده و برنامه‌ریزی‌های منسجمی در این زمینه انجام گرفته است. برگزاری کلاس‌های آموزشی و اجرای طرح‌های فرهنگی از جمله این اقدامات بوده است.

وی در ادامه با اشاره به جایزه «سیمرغ صدا» افزود: «سیمرغ صدا» تلاش دارد الگوهای موفق استفاده درست از زبان فارسی را معرفی کند و حساسیت حرفه‌ای نسبت به زبان را در میان برنامه‌سازان و گویندگان تقویت کند.

محمدزاده همچنین برگزاری پویش «صباخوانی» با مشارکت گسترده مردم در شیراز به همت رادیو صبا را یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد دانست و گفت: همچنین توجه پنجمین دوره جشنواره پژواک به مسئله زبان فارسی نیز نشان می‌دهد که این موضوع به یک اولویت جدی در سیاست‌های معاونت صدا تبدیل شده است.

در بخش پایانی این مراسم، نامزدهای جایزه «سیمرغ صدا» معرفی شدند که بر این اساس مهدی محمدیان از رادیو فرهنگ، احمد خالصی از رادیو تهران و فاطمه ترسا از رادیو پیام به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرفی شدند. در نهایت، مهدی محمدیان به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد و تندیس سیمرغ صدا به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی را دریافت کرد. دو نامزد دیگر نیز با اهدای لوح تقدیر و جایزه مورد تقدیر قرار گرفتند.

