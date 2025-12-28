به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی و رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام) در احکامی دکتر علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی را به عنوان دبیر شورا، دکتر فرشید فلاح لاله‌زاری مدیر عامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (علیه‌السلام) را به عنوان نایب رئیس شورا، آقای تکلو کارشناس مستندسازی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی را به عنوان دبیر اجرایی و عضو شورا و دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی – دانشجویی وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر وحید شالچی معاون فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام والمسلمین میرمجید سیدقریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر احمدی قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی، حجت‌السلام والمسلمین دکتر عباس نصیری‌فرد نماینده بخش دانشگاهی بنیاد بین‌المللی فرهنگی – هنری امام رضا (علیه‌السلام)، دکتر غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، دکتر اکبر بهنام‌جو استاندار قم و دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاددانشگاهی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام) منصوب کرد.

در بخشی از حکم آمده است:

با سلام و احترام؛

امید است با توکل بر خداوند متعال و تأسی از سیره نورانی حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، با روحیه‌ای مؤمنانه و خلاق، در مسیر گسترش فرهنگ رضوی در محیط دانشگاهی و تقویت پیوند علم، فرهنگ و ایمان گام‌های مؤثری بردارید.

شایسته است جنابعالی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصیل علمی و فرهنگی جامعه دانشگاهی، در جهت هم‌افزایی میان نهادهای دانشجویی و فرهیختگان دانشگاهی اقدام نموده و با اندیشه و تدبیر خویش، به پویایی و تعالی این رویداد ارزنده مدد رسانید.

توفیق جنابعالی را در خدمت به فرهنگ ناب رضوی و جامعه علمی کشور از درگاه خداوند متعال خواستارم.

انتهای پیام/