پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی برای درگذشت بهرام بیضایی

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی برای درگذشت بهرام بیضایی
در پی در گذشت بهرام بیضایی، مدیرکل هنرهای نمایشی با صدور پیامی فقدان این چهره فرهنگ و هنر ایران را به جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی؛ در پی درگذشت بهرام بیضایی، رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی) با صدور پیامی فقدان این چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران را به جامعه هنری کشور تسلیت گفت. 

در این پیام آمده است:

«خبر درگذشت استاد بهرام بیضایی، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، پژوهشگر و کارگردان اثرگذار تئاتر و سینمای ایران، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و هنر این سرزمین است. هنرمندی که با نگاه موشکافانه‌اش به اسطوره، تاریخ، زبان و هویت ایرانی، نسل‌های متوالی از هنرمندان را به اندیشیدن، خلق‌کردن و پاسداشت هنر این مرز و بوم فراخواند و با آثار ماندگار خود چراغی پیش‌رو برای تئاتر ایران برافروخت.» 

این پیام می‌افزاید: «بیضایی تنها یک نام در تاریخ هنر نبود؛ او جریان‌ساز اندیشه و زیست فرهنگی بود و امروز میراث علمی و هنرلی‌اش گواهی است بر تلاش خستگی‌ناپذیرش برای اعتلای هنر نمایش. فقدان او نه‌فقط اندوهی برای شاگردان، همکاران و دوستدارانش، بلکه سوگی فراگیر برای هنر ایران است.» 

در پایان این پیام آمده است: «ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، جامعه تئاتر، هنرمندان و تمامی دوستداران فرهنگ ایرانی، از خداوند متعال برای آن استاد فرزانه رحمت و آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. یاد و نامش تا همیشه در صحنه‌های هنر این سرزمین جاری و زنده خواهد ماند.»

 

انتهای پیام/
