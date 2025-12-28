نمایش فیلم سینمایی «تکاب» در هند

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه ای فیلم ؛ فیلم سینمایی «تکاب» اولین ساخته سینمایی سمیرا نویدی، به تهیه‌کنندگی مهرشاد کارخانی برای حضور در بخش مسابقه آثار بلند جشنواره international Folklore Film Festival هند که در شهر کرالا برگزار می‌شود انتخاب شده است

این جشنواره با تمرکز بر آثار قومی و بومی آثاری را از سرتاسر دنیا در بخش‌های مستند، کوتاه و بلند سینمایی برای رقابت انتخاب می‌کند و نهمین دوره آن از تاریخ ۱۵ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ در کرالا برگزار می‌شود

پخش بین‌المللی این فیلم که محصول مشترک ایران و آلمان بشمار می‌آید بر عهده کمپانی “بحر فیلم” به مدیریت مریم بحرالعلومی است

در این فیلم بازیگرانی همچون مهتاب نویدی، عمران گلی، خاور حمدی، سمیرا نویدی، امیر نویدی، ستاره سید عربی، نسیم نویدی، لیلا بابانژاد، مجید نویدی، مریم نجفی سخت‌دل ایفای نقش کرده‌اند .

فیلم تکاب داستانی زنی به نام "میترا " است که برای ایفای نقش در یک نمایش محلی به زادگاهش " تکاب" می‌رود. او در این مسیر با مشکلاتی روبرو می‌شود که باعث می‌شود به اجرای تازه‌ای از نمایش خود برسد.

عوامل سازنده «تکاب» عبارت‌اند از:

نویسنده و کارگردان: سمیرا نویدی، مدیر فیلم‌برداری: مهرشادکارخانی، تدوین: سمیرا غلام‌زاده، موسیقی: نیما اورکی، نوازنده قارمان: شاهین احمدیان، صدابردار استودیو: مهران اکرمی، اصلاح رنگ و نور: نوید منصور قناعی، دستیار: بهار قدمی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، رضا غرابی تهرانی، صدابردار: ارمیا مردانی، طراح صحنه و لباس: مهرشادکارخانی، _، مهتاب نویدی، لیلا بابانژاد، طراح پوستر: امین شفیعی، همکاران فیلمنامه: مهرشادکارخانی، حمید غلامی، تهیه‌کننده: مهرشادکارخانی

انتهای پیام/