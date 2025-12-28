بچهی مردم به فرهنگسرای اندیشه میآید
فیلم سینمایی «بچهی مردم» بهکارگردانی محمود کریمی، در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد و بررسی میشود.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، این فیلم بهنویسندگی فائزه یارمحمدی و محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی است که در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر درخشید و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان اول را از آن خود کند و هماکنون در سینماهای سراسر کشور، در حال اکران است.
«بچه مردم» از زبان یکی از شخصیتهای اصلی فیلم روایت میشود و سرگذشت چند نوجوان است که سالها در مراکز بهزیستی زندگی کردهاند. محور اصلی داستان، چالشهای بلافاصله پس از ترخیص اجباری آنها از آسایشگاه در سن ۱۸ سالگی است. داستان نشان میدهد که این جوانان در مسیر استقلال، چگونه با افراد سودجو و مشکلات اقتصادی مواجه میشوند و چطور یک تصمیم اشتباه یا یک برخورد نامناسب در جامعه، میتواند کل آینده آنها را به خطر بیندازد و آنها را به سمت تصمیمگیریهای ناخواسته سوق دهد.
سهشنبه، ۹ دی ۱۴۰۴، زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است.